Bruk-Bet Nieciecza – Raków Częstochowa. Typy, kursy (30.10.2020)

Bruk-Bet Termalica Nieciecza w ramach Pucharu Polski zagra u siebie z Rakowem Częstochowa. Czy mecz zakończy się nudnym zwycięstwem zespołu ekstraklasy?

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Raków Częstochowa zapowiedź

Zespół Mariusza Lewandowskiego dość dobrze rozpoczął sezon 1. Ligi. “Słonie” po ośmiu spotkaniach znajdują się aktualnie na drugim miejscu, z 21 punktami na koncie. Od początku rozgrywek niecieczanie przegrali tylko raz – ze spadkowiczem ekstraklasy, Arką Gdynia.

Z kolei częstochowianie świetnie spisują się w ekstraklasie – po ośmiu kolejkach znajdują się na fotelu lidera z 19 punktami. Co więcej, podopieczni Marka Papszuna zdobyli jak na razie najwięcej goli od początku sezonu – dokładnie dwadzieścia.

Zagraj typy totalnie bez ryzyka. Przegrana = zwrot na konto główne

Zarejestruj się z linku z kodem promocyjnym GRAMGRUBO > REJESTRACJA Wpłać swój pierwszy depozyt Zagraj swój pierwszy kupon i w przypadku przegranej otrzymaj zwrot do 100 zł!

Po raz ostatni drużyny miały okazję się zmierzyć w sezonie 2018/2019, gdy obie występowały w ekstraklasie. Oba spotkania zakończyły się tak samo – zwycięstwem 1:0 Rakowa. Jak będzie tym razem?

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Raków Częstochowa kursy

Bukmacherzy widzą w tym starciu większe szanse na zwycięstwo gości. Kurs na to zdarzenie wynosi 1.86, natomiast na awans gospodarzy po 90 minutach 3.75 – podobnie jak kurs na remis.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Raków Częstochowa typy

Ostatnia forma drużyny gości wskazuje na to, że powinna więcej niż raz trafić do siatki w tym pojedynku. Co więcej, częste w ich wykonaniu w ostatnim czasie są trafienia w obu połowach meczu.

Bruk-Bet – Raków | Typ: Raków strzeli powyżej 1.5 goli @1.76 BETFAN

Bruk-Bet – Raków | Typ: Raków strzeli gola w obu połowach @2.68 BETFAN