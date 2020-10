Arkadiusz Milik zawojuje Premier League już w styczniu?

Arkadiusz Milik nie będzie musiał czekać na występy w drużynie klubowej do przyszłego sezonu? Jak podaje “Calcio Mercato”, reprezentant Polski w styczniu może przenieść się do Tottenhamu.

Na trybunach przynajmniej do stycznia

Transfer Arkadiusza Milika w letnim okienku to bez wątpienia jedna z najgłośniejszych sag transferowych w Polsce i we Włoszech w ostatnim czasie. 26-letni napastnik jeszcze na początku roku podjął decyzję o nieprzedłużeniu kontraktu, który wygasa w przyszłym roku. W związku z tym reprezentant Polski już latem miał opuścić Napoli.

Tak się ostatecznie nie stało – piłkarz nie trafił ani do Juventusu, ani do Romy, ani do Fiorentiny, z którymi łączyły go media. Arkadiusz Milik pozostał w Napoli, aczkolwiek Gennaro Gattuso nie zgłosił go do składu zarówno na Serie A, jak i na Ligę Europy. Chociaż 26-latek wrócił do treningów z pierwszą drużyną, każdy mecz musi spędzić na trybunach.

W 2021 roku Milik trafi do Premier League?

Wiele się mówi o tym, że reprezentant Polski zmieni klub jeszcze w styczniu. Portal “Football-Italia” w ubiegłym tygodniu łączył Milika z Tottenhamem i Evertonem. Z informacji “Calcio Mercato” wynika jednak, że piłkarz jest obecnie bliżej zespołu Jose Mourinho.