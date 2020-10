Kamil Grosicki nie będzie narzekać na brak występów w WBA?

Kamil Grosicki może jednak zagrać w Premier League w tym sezonie. Zgodnie ze wcześniejszymi doniesieniami, Slaven Bilić został zgłoszony do składu West Bromwich Albion w Premier League.

Reprezentant Polski został w West Bromwich

Przyszłość Kamila Grosickiego ważyła się do końca okna transferowego, a nawet dłużej. Piłkarz ostatniego dnia angielskiego mercato miał trafić na wypożyczenie z opcją wykupu do Nottingham Forest. Jak się okazało, klub spóźnił się z formalnościami 21 sekund.

Wszystkie strony próbowały się odwołać od tej decyzji i sytuację zgłoszono do angielskiej federacji. Ta jednak nie przystała na apelacje i ostatecznie Kamil Grosicki musiał pozostać w West Bromwich. To początkowo nie napawało optymizmem, gdyż reprezentant Polski został wycofany ze składu drużyny do Premier League.

Wkrótce zagra w Premier League?

O fiasku w sprawie 32-latka poinformował Mateusz Borek, który również stwierdził, że Slaven Bilić zgłosi piłkarza do rozgrywek. Doniesienia się sprawdziły – Kamil Grosicki może jeszcze w tym sezonie zagrać w Premier League.

– Slaven Bilić powiedział, że we mnie wierzy i jestem tak samo ważny, jak inni. Nie stwierdził wprost, że da mi zagrać, ale jestem przekonany, że będzie dobrze. Mamy dobry kontakt, szanujemy się. Wcześniej nie wystąpiłem w meczu Premier League głównie przez uraz i zawirowania transferowe. Ale to się zmieni i w klubie jeszcze będą ze mnie zadowoleni – wyznał piłkarz w rozmowie dla “WP Sportowych Faktów”