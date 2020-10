Jak poinformował Liverpool FC, Virgil van Dijk przeszedł operację kontuzjowanego kolana. Klub obwieścił na swoich social mediach, że zabieg zakończył się sukcesem.

Holenderski stoper doznał urazu na samym początku derbowego starcia z Evertonem, które odbyło się 17 października. Wtedy to Jordan Pickford brutalnym wejściem w nogi van Dijka spowodował uraz obrońcy Liverpoolu. Szybko okazało się, że wstępne diagnozy nie są zbyt optymistyczne dla piłkarza. Mówi się o tym, iż jeden z czołowych stoperów na świecie może pauzować nawet przez rok!

.@VirgilvDijk has undergone successful surgery on the knee ligament injury he sustained earlier this month.

He’ll now focus on the beginning of his rehabilitation with the support of our medical department 💪

