Sheffield – Manchester City. Typy, kursy (31.10.2020)

Sobotę w Premier League rozpocznie starcie drużyn, które nie mogą początku bieżącego sezonu zaliczyć do najbardziej udanych. Sheffield poszuka dziś kolejnych punktów, jednak ich rywalem będzie wicemistrz Anglii czyli Manchester City. Która z ekip zgarnie pełną pulę punktów?

Sheffield – Manchester City zapowiedź (sobota, 13:30)

Rewelacja sezonu 2019/2020 w Premier League czyli ekipa Sheffield rozpoczęła bieżące rozgrywki od wyraźnego falstartu. 6 pierwszych spotkań bowiem to tylko 1 zdobyty punkt i przedostatnia lokata w tabeli. Sytuacja ta sprawiła, że wielu ekspertów zaczęło poważnie myśleć o tym, jakoby to właśnie ekipa Szabli miała pożegnać się z najwyższą klasą rozgrywkową po tym sezonie. Drużyna Chrisa Wildera nie gra dobrze, jednak trzeba też zauważyć, że w przegranych spotkaniach nie odstawali bardzo wyraźnie od swoich rywali. Przy większej dozie szczęścia Sheffield mogło bowiem powalczyć nawet o punkty w konfrontacjach z Arsenalem czy Liverpoolem. Ostoją ekipy Wildera jest z całą pewnością defensywa, która pomimo słabej pozycji w tabeli nie prezentuje się aż tak źle na tle ligowych konkurentów.

Manchester City rozpoczął sezon w fatalnym, jak na swoje standardy, stylu. Jeszcze nigdy w historii nie zdarzyło się, by ekipa prowadzona przez Pepa Guardiolę nie miała po 5. kolejkach tak małej liczby punktów. Gra The Citizens mocno kuleje zarówno w ofensywie, jak i defensywie. Obywatele zachowali tylko jedno czyste konto, a także zdobyli zaledwie 8 bramek, co, patrząc na potencjał ofensywny drużyny, jest katastrofalnym rezultatem. Wysoka porażka z Leicester, a także remisy z Leeds oraz West Ham pokazują, że potknięcia przychodziły im z rywalami z nienajwyższej półki. Obywatele na pewno w końcu zaczną seryjnie punktować, a sobotni mecz będzie doskonałą ku temu okazją. W poprzednim sezonie dwa mecze bezpośrednie pomiędzy tymi drużynami zakończyły się pewnymi zwycięstwami Manchesteru City.

Sheffield – Manchester City kursy bukmacherskie

Manchester City jest naturalnie faworytem tego starcia, a kurs na ich zwycięstwo w STS wynosi 1.32. Kurs na remis wynosi 5.75, a kurs na zwycięstwo Sheffield 8.25.

Sheffield – Manchester City nasze typy

Manchester City boryka się ze sporymi problemami, jednak mecz z Sheffield wydaje się być dla nich idealny na przełamanie. Szable również nie grają najlepiej i nie punktują. Jeśli Obywatele zagrają na miarę swoich możliwości, to bez większych problemów pokonają rywala.

Sheffield – Manchester City | Typ: Manchester City wygra przynajmniej dwiema bramkami @1.85 STS

Sheffield – Manchester City | Typ: Sheffield nie strzeli gola @2.10 STS