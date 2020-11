Spezia Calcio – Juventus F.C. Typy, kursy (1.11.2020)

Spezia Calcio w niedzielę podejmie u siebie Juventus. Czy beniaminek będzie w stanie sprawić sensację?

Spezia Calcio – Juventus F.C. zapowiedź

Podopieczni Michele Sereny nie mogą na początku sezonu narzekać, że po awansie do Serie A nie mogą przystosować się do nowej rzeczywistości. Zespół co prawda przegrał wysoko z Sassuolo i Milanem, aczkolwiek wygrał z Udinese i zremisował z Fiorentiną i Parmą. Dzięki pięciu punktom drużyna znajduje się na 15. miejscu w tabeli ligowej.

Tymczasem “Stara Dama”, jak na mistrza Włoch, na razie nie zachwyca. Drużyna Andrei Pirlo zajmuje szóste miejsce, z 11 punktami na koncie. W czterech ostatnich meczach we wszystkich rozgrywkach zespół z Turynu wygrał zaledwie raz, w Lidze Mistrzów z Dynamem Kijów. Poza tym Juve przegrało z Barceloną 0:2, natomiast w Serie A zremisowało z Crotone i Hellasem 1:1.

Nie masz konta w Totolotku? Zarejestruj się klikając TUTAJ i odbierz 500 zł bonusu od depozytu!

Na razie turyńczycy mają negatywny bilans przeciwko Spezii. Zespoły zmierzyły się ze sobą w sezonie 2006/2007 w Serie B i wówczas pierwsze spotkanie zakończyło się remisem. Z kolei w drugim obecny beniaminek najwyższej ligi wygrał 3:2. Jak będzie tym razem?

Spezia Calcio – Juventus F.C. kursy

Zdaniem bukmacherów, powinno się zakończyć wyraźnym zwycięstwem “Starej Damy”. Kurs na trzy punkty turyńczyków wynosi 1.32, natomiast zespołu gospodarzy 8.52. Z kolei szanse na remis wynoszą 5.05.

Spezia Calcio – Juventus F.C. typy

“Stara Dama” jest faworytem i mimo podziału punktów przeciwko innemu beniaminkowi, Crotone, raczej powinna wygrać, jednak ze stratą gola. Mecz wydaje się dobrą okazją do gola dla Paulo Dybali.

Spezia – Juventus | Typ: Paulo Dybala @2.05 Totolotek

Spezia – Juventus | Typ: Juventus wygra + obie drużyny strzelą @2.90 Totolotek