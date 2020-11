SSC Napoli – US Sassuolo Calcio. Typy, kursy (1.11.2020)

SSC Napoli w niedzielny wieczór zagra u siebie z Sassuolo. Czy podopieczni Gennaro Gattuso odskoczą w lidze od najbliższego rywala?

SSC Napoli – US Sassuolo Calcio zapowiedź

Piłkarze Gennaro Gattuso od początku sezonu Serie A przegrali tylko jeden mecz, ze specyficznego powodu. Zespół nie mógł udać się na mecz do Turynu, przez co został ukarany walkowerem 0:3 i otrzymał jeden ujemny punkt. Poza tym jednak zespół z Neapolu wygrał wszystkie starcia, dzięki czemu po pięciu meczach zajmuje trzecie miejsce w Serie A. Drużyna zgromadziła do tej pory 11 punktów.

Tyle samo oczek na koncie mają podopieczni Roberto De Zerbiego. W pięciu meczach drużyna gości na razie nie przegrała ani razu. Zespół zanotował trzy zwycięstwa i dwa remisy, co więcej w każdym z czterech ostatnich spotkań zdobywając przynajmniej trzy gole.

W poprzednim sezonie dwukrotnie wygrali piłkarze z Neapolu. Najpierw “Azzurri” wygrali na wyjeździe 2:1, a następnie u siebie 2:0. Jak się zakończy najbliższe starcie zespołów?

SSC Napoli – US Sassuolo Calcio kursy

Bukmacherzy widzą w tym pojedynku zdecydowanie większe szanse mają gospodarze. Kurs na ich zwycięstwo wynosi tylko 1.45, natomiast na triumf ich rywali 6.50. Z kolei szanse na remis oceniono na kurs 4.85.

SSC Napoli – US Sassuolo Calcio typy

W tym spotkaniu zapowiada się wiele bramek, gdyż przynajmniej po drużynie gości można się spodziewać otwartej gry. Jednego gola powinien zdobyć Hirving Lozano.

Napoli – Sassuolo | Typ: Hirving Lozano strzeli gola @1.85 STS

Napoli – Sassuolo | Typ: Ponad 4.5 goli @3.75 STS