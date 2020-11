Liverpool już znalazł następcę Virgila van Dijka?

Liverpool znalazł następcę zmagającego się z poważną kontuzją Virgila van Dijka? Na celownik klubu z Anfield znalazł się piłkarz Ajaksu, Perr Schuurs.

Poważna kontuzja van Dijka

Początek sezonu nie jest udany dla Liverpoolu na pewno z jednego powodu. Podczas ligowego meczu z Evertonem kontuzji doznał kluczowy piłkarz formacji obrony “The Reds”, Virgil van Dijk. Holender musiał przejść operację kolana i jego powrót na boisko może zająć wiele miesięcy.

Początkowo wydawało się, że van Dijka w pierwszym składzie zastąpi Fabinho. Brazylijczyk jednak jest w tej chwili również kontuzjowany, co oznacza, że w pierwszym składzie będzie musiał zagrać 19-letni Rhys Wiliiams.

Piłkarz Ajaksu lekarstwem na problemy w defensywie?

Transfer w tym momencie jest oczywiście niemożliwy. Klub jednak pragnie się zabezpieczyć na wypadek kolejnych problemów w obronie. Jak poinformował “ESPN”, do zespołu może dołączyć już zimą 20-letni stoper Ajaksu, Perr Schuurs.

Młody piłkarz występuje w zespole z Amsterdamu od 2018 roku, gdy trafił do klubu z Fortuny Sittard. Od tamtej pory zagrał w 29 meczach, w których zanotował dwie bramki i asystę. We wrześniu jego forma została doceniona przez Dwighta Lodewegesa, który powołał piłkarza do reprezentacji Holandii. Perr Schuurs jednak nie zadebiutował w meczach z Polską oraz Włochami.