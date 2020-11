Genoa – Torino. Typy, kursy (04.11.2020)

Gdy wszyscy będą oczekiwać na wieczorne mecze Ligi Mistrzów, w Genui zobaczymy jeden zaległy mecz Serie A. Naprzeciw siebie stają ekipy z dołu tabeli Genoa i Torino. Mimo sytuacji w lidze nieznacznym faworytem spotkania są goście z Piemontu.

Genoa – Torino zapowiedź (środa, 17:00)

Torino jak do tej pory nie wygrało spotkania. Powinno to mieć miejsce w ostatni weekend, ale koncertowo wypuścili trzy punkty w meczu z Lazio. Turyńczycy prowadzili 3:2 do 95. minuty, ale później w niewytłumaczalny sposób stracili dwa gole i komplet oczek pojechał do stolicy. Trochę przeszkadza im terminarz, bo też dostali na początek Atalantę, Sassuolo czy Lazio, a więc ligowy top, ale najgorzej wygląda obrona, która już przepuściła 15 goli!

Nieco lepiej wygląda Genoa, która na inauguracje rozbiła Crotone, ale później już poszła w ślady Torino. Też mieli ekipy z czołówki, jak Napoli i Inter, a w ostatni weekend derby z Sampdorią. Mimo posiadanych punktów, to jednak ekipa będąca na raczej znacznie niższym poziomie piłkarskim od najbliższego rywala.

Genoa – Torino kursy bukmacherskie

Kursy na to spotkanie są bardzo wyrównanie. Nieznacznym faworytem jest Torino, którego wygrana jest wyceniona na 2,60. Nieco więcej możemy otrzymać stawiając na gospodarzy, gdyż Genoa ma współczynnik 2,85. Remis jest tutaj “najcenniejszy” – 3,40.

Genoa – Torino typy

Genoa – Torino | Typ: Obie strzelą @ 1,65 @ TOTALbet

Genoa – Torino | Typ: Andrea Belotti strzeli gola @ 2,25 TOTALbet