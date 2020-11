Konflikt na linii Robert Lewandowski-Cezary Kucharski to najgłośniejsza sprawa w Polsce w ostatnich tygodniach. Były agent piłkarza zabrał głos na ten temat na łamach “Gazety Wyborczej”.

Głośny konflikt Lewandowskiego z byłym agentem

O konflikcie na linii Lewandowski-Kucharski jest głośno od ponad miesiąca w polskich i niemieckich mediach. Początkowo pojawiły się doniesienia, jakoby były menedżer piłkarza oczekiwał od niego 39 milionów odszkodowania. W ostatnich dniach Cezary Kucharski został jednak zatrzymany na polecenie Komendy Stołecznej Policji. Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie, prokurator Marcin Saduś potwierdził, że śledztwo dotyczy kierowania gróźb karalnych wobec “wybitnego piłkarza, byłego klienta i współpracownika podejrzanego”.

20 milionów euro za spokój?

Niedawno portal “Business Insider” opublikował treść rozmów agenta z piłkarzem, które miały odbyć się 6 stycznia w Restauracji Baczewski przy alei Christiana Szucha w Warszawie. Cezary Kucharski wówczas domagał się od swojego współpracownika 20 milionów euro “za spokój”. Menedżer dodał podczas rozmowy również, że podopieczny i jego żona są oszustami podatkowymi.

Kucharski zabrał głos

Cezary Kucharski zdecydował się zabrać głos w sprawie konfliktu z kapitanem reprezentacji Polski na łamach “Gazety Wyborczej”.

– Dziś rozumiem jego nieracjonalną postawę podczas spotkań i te prowokacyjne słowa. Chciał mnie wpasować do zaplanowanej tezy o szantażu, którą już wcześniej rozpowszechniał wśród dziennikarzy. Nagrywał mnie i rozmowę prowadził w taki sposób, aby wykazać, że go szantażuję – przyznał Kucharski w rozmowie dla “GW”.

Agent dodał również, że jest pewny swojej niewinności.

– Nigdy nie szantażowałem Roberta Lewandowskiego. Zarzuty i to, co się dzieje wokół mnie, to piramidalna bzdura. Jestem niewinny i wkrótce to udowodnię – stwierdził menedżer.

Fot. YouTube/Futbolownia