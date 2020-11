AC Milan – OSC Lille. Typy, kursy (5.11.2020)

AC Milan w czwartkowym pojedynku zmierzy się w Mediolanie z Lille. Czy podopieczni Stefano Pioliego po trzeciej kolejce fazy grupowej Ligi Europy będą się cieszyć z kompletu punktów?

AC Milan – OSC Lille zapowiedź

Początek sezonu w wykonaniu mediolańczyków jest wręcz niesamowity. “Rossoneri” po sześciu kolejkach znajdują się na fotelu lidera Serie A, z 16 punktami na koncie. Również w fazie grupowej Ligi Europy zespół radzi sobie nieźle – najpierw wygrywając na wyjeździe 3:1 z Celtikiem, a następnie 3:0 u siebie ze Spartą Praga. Trzeba wspomnieć, że po raz ostatni drużyna przegrała jeszcze na początku marca, czyli przed lockdownem. Nie można też tutaj zapomnieć o Zlatanie Ibrahimoviciu, który w tym sezonie zdobył już osiem goli we wszystkich rozgrywkach.

Lille jeszcze dłużej nie doznało porażki, bo aż od lutego. Należy jednak zwrócić uwagę, że Ligue 1 została przedwcześnie zakończona i przez pięć miesięcy piłkarze tego zespołu nie grali w oficjalnym meczu. W lidze drużyna zajmuje aktualnie drugie miejsce, z 19 punktami na koncie. Tymczasem fazę grupową Ligi Europy rozpoczęła od wyjazdowego zwycięstwa 4:1 ze Spartą i remisu u siebie 2:2 z Celtikiem.

Drużyny po raz ostatni miały okazję się zmierzyć 14 lat temu w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Lepsi w nich okazali się piłkarze francuskiego zespołu, w którym wówczas grał Ludovic Obraniak. We Francji mecz zakończył się bezbramkowym remisem, aczkolwiek we Włoszech goście wygrali 2:0. Wówczas obie drużyny wyszły z grupy, a “Rossoneri” doszli do finału. Jak się zakończy najbliższe starcie tych zespołów w Lidze Europy?

AC Milan – OSC Lille kursy

Bukmacherzy widzą w tym pojedynku większe szanse na zwycięstwo gospodarzy. Kurs na to zdarzenie wynosi 1.75, natomiast na triumf zespołu z Francji 4.65. Szanse na remis oceniono na kurs 3.80.

AC Milan – OSC Lille typy

Z poprzednich meczów wynika, że “Rossoneri” powinni tutaj zdobyć przynajmniej dwie bramki. Ich rywale nie są jednak chłopcami do bicia i będą próbowali im się postawić, choćby po to, żeby kontynuować dobrą serię i wkrótce awansować do fazy pucharowej rozgrywek.

Milan – Lille | Typ: Milan powyżej 1.5 goli @1.70 STS

Milan – Lille | Typ: Obie drużyny strzelą @1.72 STS