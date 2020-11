Zagłębie Sosnowiec – Korona Kielce. Typy, kursy (7.11.2020)

Zagłębie Sosnowiec zmierzy się na własnym stadionie z Koroną Kielce. Kto po tym spotkaniu będzie wyżej w ligowej tabeli?

Zagłębie Sosnowiec – Korona Kielce zapowiedź

Dzień przed meczem w Sosnowcu doszło do zmiany na ławce trenerskiej. Z klubu odszedł dotychczasowy trener Krzysztof Dębek, którego tymczasowo zastąpi Łukasz Matusiak. W tej chwili sosnowiczanie zajmują 15. miejsce w lidze, gromadząc tylko siedem punktów w dziewięciu meczach.

Sytuacja Korony jest nieco lepsza, choć również rozczarowująca. Podopieczni Macieja Bartoszka po spadku z ekstraklasy nie notują wyśmienitych wyników w 1. Lidze. W ośmiu spotkaniach do tej pory zespół zebrał dziewięć punktów, co daje 12. lokatę w rozgrywkach.

Zagraj typy totalnie bez ryzyka. Przegrana = zwrot na konto główne

Zarejestruj się z linku z kodem promocyjnym GRAMGRUBO > REJESTRACJA Wpłać swój pierwszy depozyt Zagraj swój pierwszy kupon i w przypadku przegranej otrzymaj zwrot do 100 zł!

Ostatni raz drużyny stanęły naprzeciwko siebie w sezonie 2018/2019, grając w ekstraklasie. Dwukrotnie wygrali kielczanie (3:1 u siebie, 4:2 na wyjeździe), natomiast raz w Sosnowcu przegrali z kretesem, bo aż 1:4. Czy tym razem również czeka nas grad goli?

Zagłębie Sosnowiec – Korona Kielce kursy

Bukmacherzy widzą w tym spotkaniu większe szanse na trzy punkty gospodarzy. Kurs na to zdarzenie wynosi 2.30, natomiast zarówno zwycięstwo gości jak i remis oceniono na 3.15.

Zagłębie Sosnowiec – Korona Kielce typy

W tym meczu raczej trudno spodziewać się kanonady, patrząc na to, że oba zespoły nie zdobywały bramek w dwóch poprzednich meczach. Kielczanie potrafią być jednak skuteczni w pierwszej połowie, co pokazali kilka razy w tym sezonie. Może to właśnie oni otworzą wynik meczu?

Zagłębie – Korona | Typ: Poniżej 2.5 goli @1.56 BETFAN

Zagłębie – Korona | Typ: Korona strzeli pierwszego gola @2.23 BETFAN