Samuel Mraz na razie jest transferowym rozczarowaniem Zagłębia Lubin. Słowak jednak mimo to otrzymał powołanie do reprezentacji na najbliższe spotkania.

Nie błyszczy w Zagłębiu

Samuel Mraz został piłkarzem “Miedziowych” w sierpniu, trafiając do klubu na zasadzie wypożyczenia z Empoli. Jak na razie piłkarz gra regularnie, ale odzwierciedla się to na jego statystykach. W ośmiu ligowych spotkaniach 23-letni napastnik nie zdobył ani jednego gola, przez co jest obiektem krytyki kibiców i ekspertów.

Powiększy reprezentacyjny dorobek?

Dlatego też dużą niespodzianką jest fakt, iż piłkarz Zagłębia właśnie otrzymał powołanie do reprezentacji Słowacji. Początkowo Samuel Mraz był na liście rezerwowej, jednak ostatecznie weźmie udział w zgrupowaniu kadry.

23-latek ma już na koncie trzy występy w słowackiej reprezentacji, w których nawet zdobył gola. Wiele wskazuje na to, że w listopadowych meczach – przeciwko Irlandii Północnej, Szkocji i Czechom piłkarz ponownie zagra w barwach narodowych.