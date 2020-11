Valencia – Real Madryt. Typy, kursy (08.11.2020)

Gdyby patrzeć po nazwach, szykowalibyśmy się na prawdziwy hit LaLiga. Valencia – Real Madryt to mecze, które zawsze dostarczały kibicom mnóstwo emocji. Tyle że obecna Valencia to tylko nazwa względem tego, co było nawet przed chwilą, nie wspominając starszych lat.

Valencia – Real Madryt zapowiedź (niedziela, 21:00)

Jedni i drudzy lubią w ostatnich tygodniach dostarczyć mecze, które chętnie się ogląda ze względu na dużą liczbę goli. Zresztą zerknijmy na liczby Valencii, a tam 11 goli strzelonych i aż 13 straconych. To daje łącznie 3 bramki w każdym meczu. Dzisiaj będzie jeszcze trudniej, w końcu Nietoperze mają kłopoty kadrowe w tyłach, a na Mestalla przyjeżdża Real Madryt. Królewscy złapali luz w ofensywie i zaczynają strzelać coraz więcej goli. Kłopot w tym, że w każdym spotkaniu tracą także bramki. Bez względu czy rywalem jest Barca, Inter, Borussia Monchengladbach czy zdziesiątkowany Szachtar lub Huesca. Dlatego w tym aspekcie powinna upatrywać swoich szans Valencia.

Valencia – Real Madryt kursy

Zdecydowanym faworytem meczu jest Real Madryt. Kurs na Królewskich wynosi 1,52. Z kolei, gdy zechcemy postawić na remis, wówczas ten współczynnik wynosi 4,80. Valencia jako gospodarz jest wyceniana na 6,20.

Valencia – Real Madryt typy

Valencia – Real Madryt | Typ: Obie strzelą i powyżej 2,5 bramki @ 1,75 TOTALbet

Valencia – Real Madryt | Typ: Obie połowy powyżej 1,5 bramki @ 3,35 TOTALbet