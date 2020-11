Oficjalnie: Dariusz Dudek został trenerem Sandecji Nowy Sącz

Dariusz Dudek objął funkcję głównego szkoleniowca Sandecji Nowy Sącz. Trener zastąpił na stanowisku Piotra Mandrysza.

Koszmarny początek sezonu Sandecji

Przed rozpoczęciem sezonu pierwszą drużynę przejął Piotr Mandrysz. W pierwszym meczu pod jego wodzą zespół przegrał w Pucharze Polski z Rakowem Częstochowa 0:3. Porażka z ekstraklasowym zespołem nie jest oczywiście powodem do wstydu, aczkolwiek to, co się działo potem – jak najbardziej.

Sandecja obecnie jest czerwoną latarnią i nie było widać żadnych argumentów, żeby ten stan rzeczy się zmienił. Podopieczni Piotra Mandrysza nie wygrali ani jednego z dziesięciu pierwszych meczów w lidze, remisując tylko raz – bezbramkowo z GKS-em Bełchatów.

Nieunikniona zmiana trenera

Po dziesięciu kolejkach Piotr Mandrysz pożegnał się z funkcją głównego szkoleniowca Sandecji. Jego miejsce zajął Dariusz Dudek, który ostatnio prowadził Zagłębie Sosnowiec. Pierwszym sprawdzianem nowego trenera będzie mecz ligowy z Koroną Kielce, który odbędzie się w najbliższą sobotę. Jego asystentem będzie były piłkarz Odry Wodzisław i Ruchu Chorzów, Marcin Malinowski.

– Witamy Dariusza Dudka oraz Marcina Malinowskiego na pokładzie i życzymy samych sukcesów sportowych z naszym zespołem – napisał klub w komunikacie na oficjalnej stronie.