Artur Sobiech już niebawem wróci na polskie boiska?

Artur Sobiech już wkrótce znowu zagra w ekstraklasie? Były piłkarz Lechii Gdańsk zdradził, że w zimowym oknie transferowym może mieć taką opcję.

Dobre występy Sobiecha w Turcji

Artur Sobiech obecnie występuje w Fatih Karagumruk, występującym w tureckiej ekstraklasie. Początek rozgrywek jest dla niego całkiem udany – piłkarz w pierwszych siedmiu kolejkach zdobył trzy gole i zaliczył asystę. 30-latek pokonał bramkarzy Malatyasporu, Kasimpasy i Ankaragucu.

Zmiana klubu już wkrótce?

W maju piłkarzowi kończy się umowa z tureckim klubem. To sprawia, że już wkrótce będzie miał wolny wybór w kwestii zmiany otoczenia.

Artur Sobiech w rozmowie z “Super Expressem” przyznał, że dobrze czuje się w Turcji. Zasugerował jednak, że w najbliższym czasie może się przenieść do Polski albo Niemiec.

– Turcja to ładny kraj i dobrze się tutaj czuję. Nie wykluczam jednak niczego. Może być zarówno powrót do Niemiec, gdzie już grałem, jak i powrót do polskiej ekstraklasy – przyznał piłkarz dla “SE”.

Może już wkrótce 30-latek znów zagra w ekstraklasie? Do tej pory w najwyższej polskiej lidze piłkarz rozegrał w 114 meczach, w których zdobył 34 gole i zaliczył 21 asyst. 30-latek występował w ekstraklasie w Ruchu Chorzów, Polonii Warszawa i Lechii Gdańsk.