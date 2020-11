Historyczny sukces Macedończyków. Zagrają na Euro!

Macedonia Północna zapewniła sobie udział w przyszłorocznych Mistrzostwach Europy. Gola na wagę awansu zdobył Goran Pandev.

Historyczny awans Macedończyków

Sam awans Macedonii Północnej do finału play-offów o udział w Mistrzostwach Europy był dla zespołu sukcesem. Podopieczni Igora Angelovskiego w poprzedniej fazie wyeliminowali Białoruś po zwycięstwie 1:0. Ich finałowym rywalem w walce o awans była reprezentacja Gruzji.

Chociaż Gruzini przez większą część spotkania mieli przewagę w posiadaniu piłki, to Macedończycy zadali decydujący cios. W 56. minucie gola zdobył Goran Pandev, który wykorzystał podanie w pole karne od Iliji Nestorovskiego. Jak się okazało, bramka ustaliła wynik spotkania.

Tym samym Macedonia Północna zanotowała pierwszy awans na wielki turniej. Zespół Igora Angelovskiego czekają jednak trudne starcia z Holandią, Ukrainą i Austrią.

Wielka chwila Pandeva

Awans do Mistrzostw Europy to szczególna chwila dla Gorana Pandeva. Piłkarz Genoi pełni obecnie rolę kapitana zespołu, a poza tym jest rekordzistą kraju pod względem zdobytych goli oraz występów. Bramką na wagę awansu do Euro jest jednak bez wątpienia jego najważniejszą w 19-letniej grze w barwach narodowych.