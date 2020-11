Słowacja pierwszym rywalem Polaków na EURO

Nasi południowi sąsiedzi wygrali po dogrywce z Irlandią Północną 2:1 i to oni zagrają na Euro przeciwko Polsce, Szwecji i Hiszpanii.

Słowacja w opałach

Od początku spotkania w Belfaście, to Słowacy byli zepchnięci do defensywy. Dzięki szczęściu i w miare dobrej grze w obronie udawało im się jednak uniknąć straty bramki prze długi okres gry. Co więcej sami zdołali strzelić bramkę już w 17. minucie spotkania. Błąd popełnił bowiem George Saville, który chciał zagrać piłkę do kolegi z drużyny. Zrobił to jednak w taki sposób, że futbolówkę przejął Juraj Kucka, który w sytuacji sam na sam zachował zimną krew.

Słowacy od momentu wyjścia na prowadzenie grali raczej z kontry. Nie kwapili się do ataków, a Irlandia wraz z upływającym czasem była coraz bardziej nerwowa. W ostatnich minutach spotkania przeprowadziła jednak udany szturm. Prawą flanką w pole karne gości wbiegł Patrick McNair, który starał się dograć do kolegi z drużyny na piąty metr, ale uprzedził go Milan Skriniar, który pechowo wbił futbolówkę do własnej bramki. Remis!

Irlandczycy w ostatnich sekundach spotkania mieli na nodze piłkę meczową, ponieważ Kyle Lafferty oddał bardzo dobry strzał z dystansu, ale ostatecznie piłka zatrzymała się na słupku. Oznaczało to, że trzeba było rozegrać dodatkowe 30 minut, w których lepsi okazali się Słowacy. W 110. minucie zwycięską bramkę strzelił Michala Durisa, który popisał się dobrym strzałem z pola karnego. W ostatnich minutach do karnych mógł doprowadzić jeszcze Evans, ale strzelił wprost w golkipera Słowaków.

Irlandia Północna – Słowacja 1:2 (1:1, 0:1)

0:1 Juraj Kucka 17′

1:1 Milan Skriniar (sam.) 87′

1:2 Michal Duris 110′

Gratulacje premiera dla Węgrów

Dziś zostały rozegrane jeszcze trzy inne mecze barażowe, w których także nie zabrakło emocji. O pierwszym z nich pisaliśmy już kilka godzin temu, gdzie historyczny awans uzyskała Macedonia.

Komplet wyników:

Gruzja – Macedonia Północna 0:1

Serbia – Szkocja 1:1 (4:5 rzuty karne)

Węgry – Islandia 2:1

Co ciekawe, to właśnie ostatni mecz bacznie śledził Premier Polski, Mateusz Morawiecki, który na Twitterze złożył Węgrom gratulacje.

Po kilku minutach premier dodał kolejne posty, w których pogratulował zwycięstwa także Słowakom.