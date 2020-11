Co z prawami do ligi hiszpańskiej w polskiej telewizji? Wszystko jasne

LaLiga w polskiej telewizji pozostanie bez zmian? Jak wynika z informacji opublikowanych przez “WP SportoweFakty”, Eleven Sports wygrało przetarg na transmitowanie ligi hiszpańskiej do końca sezonu 2025/2026.

LaLiga bez zmian

Obecnie prawa do emisji w polskiej telewizji meczów hiszpańskiej elity należą do Eleven Sports. Z kolei część meczów trafia na zasadzie sublicencji do Canal+. Wiele wskazuje na to, że ta sytuacja się nie zmieni przez najbliższe sześć lat.

Z informacji “WP SportowychFaktów” wynika, że stacja Eleven Sports wygrała przetarg na transmisję meczów ligi hiszpańskiej. W związku z tym LaLiga do sezonu 2025/2026 ma być pokazywana w powyższej telewizji oraz w Canal+ tak jak dotychczas. Warto dodać, że ostatnio obie sieci telewizyjne poinformowały o transmisji meczów Ligue 1.

Viaplay i DAZN wpłyną na prawa telewizyjne w Polsce?

Z jednej strony fani ligi hiszpańskiej mogą odetchnąć z ulgą, gdyż nic się nie zmieni. Należy jednak zwrócić uwagę, że w ten sposób kibice będą płacić za dwa pakiety. To sytuacja niekoniecznie komfortowa dla osób, które będą chciały skorzystać z platform, które wchodzą na polski rynek.

Niedawno ogłoszono, że prawa do Bundesligi w Polsce od przyszłego sezonu będą należeć do serwisu Viaplay. Nie jest również tajemnicą, że wkrótce na polski rynek wkroczy platforma DAZN, która ma prawa do najsilniejszych lig m.in. w Niemczech i Włoszech. W jaki sposób takie rozwiązania wpłyną na polski rynek? Dowiemy się już w przyszłych rozgrywkach.