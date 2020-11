Chrobry Głogów – Stomil Olsztyn. Typy, kursy (13.11.2020)

Bardzo daleki wyjazd w piątkowe popołudnie czeka Stomil Olsztyn. Do przejechania cała Polska po skosie, by dojechać do Głogowa, na mecz z Chrobrym. Kto faworytem? Według bukmacherów gospodarze, ale jedni i drudzy w nie najlepszych humorach.

Chrobry Głogów – Stomil Olsztyn zapowiedź (piątek, 17:40)

Jedni i drudzy z seriami niepowodzeń w ostatnich tygodniach. Chrobry zaliczył już sześć meczów bez wygranej, a trzy ostatnie spotkania to porażki i bilans bramkowy 0:10. W tej całej mizerii drużyny z Dolnego Śląska paradoksem jest to, że jedynym zawodnikiem do którego nie można mieć pretensji jest bramkarz Kacper Bieszczad.

Ale szansą dla gospodarzy jest postawa Stomilu, która w ostatnich tygodniach również nie jest dobra. Początek sezonu to cztery mecze bez wygranej, później dwa triumfy w kolejnych meczach i znowu pięć spotkań, w których albo remisowali, albo przegrywali. Krótko mówiąc jedni i drudzy “lubią” dzielić się punktami i dzisiaj może być podobnie.

Chrobry Głogów – Stomil Olsztyn kursy bukmacherskie

Faworytem według bukmacherów jest Chrobry Głogów, którego zwycięstwo jest wyceniane na 2,00. Z kolei kurs na Stomil Olsztyn wynosi 3,90. Remis to kurs 3,15.

Chrobry Głogów – Stomil Olsztyn typy

Chrobry Głogów – Stomil Olsztyn | Typ: Remis @ 3,15 TOTALbet

Chrobry Głogów – Stomil Olsztyn | Typ: Obie strzelą @ 1,97 TOTALbet