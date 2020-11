Grzegorz Krychowiak: Moja forma jest optymalna, ale nie perfekcyjna i nie ma co tego ukrywać

Dziś o godzinie 13:30 Grzegorz Krychowiak wziął udział w konferencji prasowej przed meczami z Włochami i Holandią w Lidze Narodów. Środkowy pomocnik m.in. pochwalił debiutantów, a także zaznaczył, że reprezentacja powalczy o pierwsze miejsce w grupie, które dałoby nam finał Ligi Narodów.

Zgodnie z zapowiedzią Grzegorz Krychowiak odpowiadał na pytania dziennikarzy przez około 30 minut. Trudno powiedzieć, by zawodnik rosyjskiego klubu powiedział coś mocno kontrowersyjnego, ale padło z jego ust sporo ciekawych kwestii.

Udany debiut Płachety i walka o pierwsze miejsce

– Przemek Płacheta wszedł do zespołu, zagrał od pierwszej minuty i pokazał się z bardzo dobrej strony. Walczył, podłączał się do akcji ofensywnych – pochwalił kolegę z drużyny Krychowiak.

– Stać nas na to, żeby walczyć z tymi zespołami. Te dwa mecze będą piekielnie trudne, ale wszystko w naszych rękach. Zrobimy wszystko, żeby wygrać i powalczyć o pierwsze miejsce – zaznaczył reprezentant Polski.

Brak optymalnej formy

Grzegorz Krychowiak nie ukrywał, że jego forma wciąż jest daleka od doskonałej. Zaznaczył jednak, że ma to związek z szalonym sezonem: – Moja forma jest optymalna, ale nie perfekcyjna i nie ma co tego ukrywać. Mieliśmy kilka dni wolnego i do razu zaczął się nowy sezon. To na pewno ma wpływ na formę i na to, że zdarzają się słabsze mecze…. Rywalizacja to jest coś pozytywnego. Czuję ją od kiedy tylko zacząłem grać w piłkę. Miejsce w pierwszym składzie zawsze trzeba sobie wywalczyć.

Fot i cytaty/ Łączy nas Piłka