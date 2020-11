Belgia – Anglia. Typy, kursy (15.11.2020)

Belgia w Lidze Narodów podejmie Anglię na własnym stadionie.Czy po październikowym zwycięstwie ponownie będą górą podopieczni Garetha Southgate’a?

Belgia – Anglia zapowiedź

Obie drużyny już zapewniły sobie utrzymanie w grupie Ligi Narodów. Bardzo jednak możliwe, że walka o pierwsze miejsce będzie dość zacięta. Belgowie znajdują się obecnie na pozycji lidera, z dziewięcioma punktami na koncie. Zespół dwukrotnie pokonał Islandią i raz Danię, aczkolwiek z Anglikami przegrali 1:2.

Z kolei podopieczni Garetha Southgate’a zgromadzili na razie siedem punktów i zajmują trzecie miejsce w grupie. Zespół pokonał Belgów i Islandczyków, aczkolwiek z Danią ma negatywny bilans – remis i porażkę.

W poprzednim starciu zespołów nie brakowało emocji. Belgowie objęli prowadzenie na początku meczu po golu Romelu Lukaku, jednak Marcus Rashford i Mason Mount przechylili szalę zwycięstwa na korzyść “Lwów Albionu”. Jak będzie tym razem?

Belgia – Anglia kursy

Bukmacherzy nieco większe szanse na trzy punkty dają gospodarzom. Kurs na wygraną Belgów wynosi 2.37, natomiast Anglików 3.13. Tymczasem szanse na remis określono na kurs 3.35.

Belgia – Anglia typy

Romelu Lukaku to piłkarz, który ma receptę na Anglików, co zresztą udowodnił w poprzednim starciu drużyn. Dlatego można uważać go za faworyta do zdobycia gola również tym razem. Belgowie jednak rzadko kiedy zachowują czyste konto, dlatego tutaj również nie można oczekiwać po nich “zera z tyłu”.

Belgia – Anglia | Typ: Obie drużyny strzelą gola @1.74 Totolotek

Belgia – Anglia | Typ: Romelu Lukaku strzeli gola @2.35 Totolotek