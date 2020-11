Holandia – Bośnia i Hercegowina. Typy, kursy (15.11.2020)

Holandia w niedzielnym meczu Ligi Narodów zagra u siebie z Bośnią i Hercegowiną. Czy podopieczni Franka De Boera się przełamią?

Holandia – Bośnia i Hercegowina zapowiedź

Po objęciu narodowego zespołu Oranje przez Franka De Boera zespół może mówić wyłącznie o rozczarowaniu. Pod wodzą nowego selekcjonera kadra w czterech spotkaniach zanotowała porażkę i trzy remisy. Warto również dodać, że jeśli drużyna przegra najbliższy mecz, znajdzie się na ostatnim miejscu w grupie Ligi Narodów.

Tymczasem Bośniacy w 2020 również nie mają powodów do zadowolenia. Zespół nie wygrał bowiem żadnego z dotychczasowych sześciu meczów w roku. Poza tym, na drużynie trochę odbiła się porażka w eliminacjach do Euro 2020 z Irlandią Północną.

Drużyny miały okazję po raz jedyny w historii okazję zmierzyć się w październiku. Mecz w Zenicy zakończył się wówczas bezbramkowym remisem. Czy w Amsterdamie Bośniacy ponownie się postawią rywalom?

Holandia – Bośnia i Hercegowina kursy

Według bukmacherów gospodarze są wyraźnym faworytem tego meczu. Kurs na ich zwycięstwo wynosi tylko 1.38, natomiast ich rywali 9.37. Z kolei kurs na remis oceniono na 5.05.

Holandia – Bośnia i Hercegowina typy

Gospodarze powinni znaleźć drogę do bramki, aczkolwiek w ostatnich meczach nie zachwycali skutecznością. Dlatego trudno się spodziewać, że zdobędą więcej niż dwa gole. To wskazuje jednoznacznie na to, że w całym spotkaniu możemy spodziewać się mniej niż trzech bramek z obu stron.

Holandia – BiH | Typ: Holandia strzeli 1-2 gole @1.80 Totolotek

Holandia – BiH | Typ: Poniżej 2.5 goli @2.11 Totolotek