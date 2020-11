Włochy – Polska. Typy, kursy (15.11.2020)

Polacy zagrają w niedzielę wieczorem z Włochami w meczu, którego stawką będzie fotel lidera grupy 1. Czy Biało-czerwoni ponownie unikną porażki z reprezentacją Italii i utrzymają się nad nią w tabeli?

Włochy – Polska zapowiedź (niedziela, 20:45)

Od dłuższego czasu Włosi wyraźnie zgłaszają asumpt do powrotu do europejskiej czołówki. Osiągane przez nich wyniki są bardzo dobre, a nowi gracze coraz lepiej się ze sobą zgrywają. Przejście przez eliminacje do Euro 2020 z kompletem zwycięstw musiało zrobić ogromne wrażenie na wszystkich kibicach w Europie. Druga edycja Ligi Narodów jak na razie to kontynuowanie meczów bez porażki, jednak tylko jedno zwycięstwo pozostawia pewien niedosyt. Mecz z Polakami będzie dla gospodarzy niezwykle ważny, bowiem zwycięstwo może ich zdecydowanie przybliżyć do awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów. Roberto Mancini (który nie poprowadzi swojej drużyny) ma jednak spore problemy kadrowe, a najbardziej ucierpiała defensywa, w której nie zobaczymy Chielliniego, Romagnoliego i Ogbonny. Dodatkowo, ze zgrupowaniem kadry pożegnał się także napastnik PSG Moise Kean.

Polacy również osiągają dobre rezultaty, o których można nawet twierdzić, że są lepsze od samej gry. Faktem jest jednak, że drużyna prowadzona przez Jerzego Brzęczka przegrała tylko w jednym ze swoich ostatnich 11 spotkań, notując przy tym także 2 remisy. Trudno jednak z ostatnich starć wyciągać jakiekolwiek głębokie wnioski, gdyż ostatnia towarzyska potyczka z Ukrainą przebiegała pod dyktando rywali, którzy jednak byli nieskuteczni. Jeszcze wcześniejsze spotkanie z Bośnią i Hercegowiną nie było miarodajne, gdyż Bośniacy grali od 15. minuty w osłabieniu. W konfrontacji z Włochami trudno spodziewać się porywającej gry ze strony Biało-Czerwonych i najprawdopodobniej to gracze z Półwyspu Apenińskiego będą prowadzić grę, a nasi piłkarze ograniczą się do prób kontrataków.

Włochy – Polska kursy bukmacherskie

W STS zdecydowanym faworytem do wygrania są Włosi z kursem na zwycięstwo na poziomie 1.75. Remis zagrać możemy po kursie 3.60, a zwycięstwo Polski po kursie 5.00.

Włochy – Polska nasze typy

Włosi mają pewne problemy z grą przeciwko drużynom, które potrafią się bardzo głęboko bronić. Słowa te potwierdziły zremisowane starcia z Polską oraz Bośnią i Hercegowiną. Włosi mają ponadto spore problemy kadrowe, a także będą musieli radzić sobie bez Roberto Manciniego, którego zabraknie na ławce. Spodziewamy się podobnego przebiegu meczu do tego z zeszłego miesiąca.

Włochy – Polska | Typ: Poniżej 2,5 gola @1.67 STS

Włochy – Polska | Typ: Belotti strzeli gola @2.75 STS