Jerzy Brzęczek po meczu z Włochami: Nie poznałem mojej drużyny

Jerzy Brzęczek nie może mieć powodów do zadowolenia po meczu z Włochami. Reprezentacja Polski nie tylko przegrała 0:2, ale prawie nic w jej grze nie zasłużyło na pochwałę. – Zagraliśmy gorzej niż z Holandią – powiedział po meczu selekcjoner polskiej kadry.

“Kubeł zimnej wody na nasze głowy”

Przed meczem z Włochami reprezentacja Polski znajdowała się na pierwszym miejscu w grupie Ligi Narodów. Po porażce 0:2 zespół jednak spadł na trzecie miejsce, gdyż poza Włochami, również Holandia wygrała grupowe spotkanie, pokonując Bośnię i Hercegowinę.

Reprezentacja Polski za mecz z Włochami nie zasłużyła na jakiekolwiek pochwały. Można wręcz powiedzieć, że porażka 0:2 to najniższy możliwy wymiar kary, a rywalom czasami zabrakło skuteczności i szczęścia. To dobitna przegrana tym bardziej, że Włosi nie zagrali w swoim najlepszym składzie.

– Zagraliśmy gorzej niż z Holandią. To było słabe spotkanie i najsłabsze od dłuższego czasu. Kubeł zimnej wody na nasze głowy. To, co weszliśmy w mecz i jak zagraliśmy w pierwszej połowie, to nie poznałem naszej drużyny – powiedział po meczu Jerzy Brzęczek.

“Obie kartki jak najbardziej zasłużone”

Selekcjoner zabrał również głos w sprawie Jacka Góralskiego, który opuścił plac gry w 72. minucie, otrzymując czerwoną kartkę. Piłkarz jednak powinien opuścić boisko za wślizg dziesięć minut wcześniej. Sędzia najwyraźniej nie widział dokładnie sytuacji i podyktował reprezentantowi Polski tylko żółtą kartkę.

– Jacek Góralski jest zawodnikiem, który gra bardzo agresywnie. To były faule na pograniczu, więc obie kartki jak najbardziej zasłużone – dodał Jerzy Brzęczek.