Chorwacja – Portugalia. Typy, kursy (17.11.2020)

Po trzech miesiącach wreszcie dowiemy się kto zagra w Final Four Ligi Narodów, a kto spadnie lub awansuje do wyższej dywizji. Choć w grupie trzeciej w dywizji A Ligi Narodów sytuacja na samej górze tabeli jest już rozstrzygnięta, to nadal nie wiemy kto utrzyma się w elicie, a kto w przyszłej edycji zagra z teoretycznie słabszymi drużynami. Dzisiejsze spotkanie będzie bardzo ważne dla układu grupy trzeciej i zobaczymy czy wicemistrzowie świata będą w stanie pokonać mistrzów Europy.

Chorwacja – Portugalia zapowiedź (wtorek, 20:45)

Gospodarze dzisiejszego spotkania na pewno chcieliby zapomnieć o tegorocznej edycji Ligi Narodów. Choć w Chorwacji na pewno zdawali sobie sprawę, że nie będzie łatwo o wygranie grupy w której znajdowały się reprezentację Francji oraz Portugalii to na pewno gospodarze mogli liczyć na spokojne utrzymanie. Tymczasem na jedną kolejkę przed końcem nie wiadomo kto utrzyma się w dywizji A, a jedną z zagrożonych ekip jest reprezentacja Chorwacji. Dzisiejsze spotkanie będzie więc dla gospodarzy bardzo ważne, ale o jakiekolwiek punkty na pewno łatwo nie będzie. Goście chcą pożegnać się z 2020 rokiem w dobrym stylu więc możemy spodziewać się ciekawego starcia.

Goście dzisiejszego starcia jeszcze do ostatniego meczu mogli liczyć na to, że uda im się powalczyć o obronę tytułu w Lidze Narodów. Domowa porażka z Francją zakończyła jednak marzenia Portugalczyków o wygraniu tej grupy. Ostatecznie goście zajmą drugą pozycję w swojej grupie, ale na pewno możemy spodziewać się maksymalnego zaangażowania ze strony Portugalczyków w dzisiejszym spotkaniu. Goście są już skupieni na obronie mistrzostwa Europy w przyszłym roku i na pewno mecz z Chorwacją będzie dobrą okazją do przetestowania innych ustawień taktycznych. Choć Portugalczycy nie mają o co dzisiaj grać to powinniśmy zobaczyć dobry mecz.

Chorwacja – Portugalia kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Portugalia. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 2.00. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Chorwacja – Portugalia, to STS ma na to zdarzenie kurs 3.55. Zwycięstwo gospodarzy wyceniane jest po kursie 3.75.

Chorwacja – Portugalia nasze typy

Dzisiejsze spotkanie nie ma większego znaczenia dla reprezentacji gości, a mimo wszystko Portugalia jest faworytem bukmacherów. Forma Chorwacji w ostatnim czasie jest jednak naprawdę kiepska i ciężko sobie wyobrazić, żeby gospodarze byli w stanie pokonać aktualnych mistrzów Europy. Warto jednak dodać, że reprezentacja Chorwacji wciąż walczy o utrzymanie się w dywizji A Ligi Narodów. Przed ostatnim spotkaniem sytuacja jest naprawdę ciekawa i bardzo dużo będzie zależeć od spotkania Francji ze Szwecją. Mimo wszystko spodziewam się dzisiaj wyrównanego starcia w Chorwacji i remisu, który być może da gospodarzom trzecie miejsce w grupie.

Chorwacja – Portugalia | Typ: remis @3.55 STS

Chorwacja – Portugalia | Typ: obie drużyny strzelą gola @1.75 STS