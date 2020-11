Jerzy Brzęczek: Zachowanie Roberta było niefortunne

Jerzy Brzęczek odniósł się do niedawnego zachowania Roberta Lewandowskiego po meczu z Włochami (0:2). – Zachowanie Roberta było troszeczkę niefortunne – przyznał selekcjoner.

Pytanie o taktykę zaskoczyło Lewego

Kapitan reprezentacji Polski w rozmowie dla TVP Sport po meczu Włochy-Polska został zapytany o taktykę Jerzego Brzęczka na ten mecz. Wtedy zapadła niezręczna, ośmiosekundowa cisza.

Potem piłkarz nieco okrężnie odpowiedział na pytanie Jacka Kurowskiego.

– Przygotowując się do tego meczu wiedzieliśmy, że musimy spróbować zaatakować, przy piłce się bardziej utrzymać. Co innego jednak w teorii, a co innego w praktyce. Na pewno przed nami dużo do poprawy – powiedział kapitan reprezentacji Polski w rozmowie dla TVP Sport.

Zachowanie kapitana reprezentacji Polski wywołało sporą dyskusję. Wzbudziło nawet pogłoski o tym, że selekcjoner ma konflikt z Robertem Lewandowskim

“Mogę go zrozumieć, patrząc na przebieg spotkania”

Podczas wtorkowej konferencji prasowej Jerzy Brzęczek odniósł się do postawy Roberta Lewandowskiego po meczu z Włochami.

– Zachowanie Roberta było troszeczkę niefortunne, tym bardziej, że jest kapitanem drużyny, ale mogę go zrozumieć patrząc na przebieg tego spotkania. Z drugiej strony Robert nie brał udziału w pierwszych dwóch dniach zgrupowania, gdzie mieliśmy dwie jednostki treningowe. Dla nas dwie jednostki treningowe na zgrupowaniu to pięćdziesiąt procent treningów. Może z tego względu miał takie odczucie, że to inaczej wyglądało – przyznał Jerzy Brzęczek.

Selekcjoner reprezentacji Polski dodał również, że już rozmawiał na ten temat z Robertem Lewandowskim.

– Rozmawialiśmy o tym i dla mnie ten temat jest zamknięty – powiedział podczas przedmeczowej konferencji selekcjoner reprezentacji Polski.