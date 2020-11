Anglia – Islandia. Typy, kursy (18.11.2020)

Anglia w środowym meczu Ligi Narodów zmierzy się z Islandią. Jak się zakończy mecz zespołów, które już grają praktycznie o nic?

Anglia – Islandia zapowiedź

Podopieczni Garetha Southgate’a już nie mają szans na zwycięstwo w grupie Ligi Narodów. Zespół zdobył siedem punktów w pięciu meczach i traci pięć oczek do pierwszej Belgii na kolejkę przed końcem. Zresztą to właśnie Belgowie w poprzednim meczu pokonali “Lwów Albionu” 2:0.

Z kolei Islandia jest już pewna spadku z najwyższej dywizji Ligi Narodów. Podopieczni Erika Hamrena przegrali wszystkie dotychczasowe pięć meczów w rozgrywkach i już od dwóch kolejek są pewni spadku.

Poprzednie starcie zespołów zakończyło się zwycięstwem faworytów. W Reykjaviku Anglicy wygrali 1:0 po golu Raheema Sterlinga z rzutu karnego. Islandczycy byli bliscy wyrównania, aczkolwiek Birkir Bjarnason zmarnował jedenastkę. Czy tym razem czeka nas równie wyrównane widowisko?

Anglia – Islandia kursy

Bukmacherzy nie mają wątpliwości co do tego, jak powinno zakończyć się to spotkanie. Kurs na triumf gospodarzy wynosi tylko 1.18, natomiast gości aż 16.75. Tymczasem szanse na remis oceniono na kurs 7.00.

Anglia – Islandia typy

Wydaje się, że w tym starciu więcej goli powinno paść już po przerwie, na co wskazuje forma obu drużyn. Poza tym selekcjoner może dać odpocząć Harry’emu Kane’owi i zagra Dominic Calvert-Lewin. Może piłkarz Evertonu znajdzie drogę do bramki?

Anglia – Islandia | Typ: Dominic Calvert-Lewin strzeli gola @1.80 STS

Anglia – Islandia | Typ: Więcej goli w 2. połowie @2.10 STS