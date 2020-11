Korona Kielce – Stomil Olsztyn. Typy, kursy (18.11.2020)

W środku tygodnia część zespołów rozgrywa zaległą, dziesiątą kolejkę Fortuna 1. Ligi. Korona Kielce zmierzy się na własnym obiekcie ze Stomilem Olsztyn. Większe szanse na zwycięstwo w oczach bukmacherów mają gospodarze.

Korona Kielce – Stomil Olsztyn zapowiedź (środa, 17:00)

Sympatycy Korony Kielce z pewnością mają nadzieję, że zespół szybko wróci do PKO BP Ekstraklasy. Jak na razie, nie zanosi się na taki scenariusz. Co prawda Korona traci do szóstej Arki tylko trzy punkty, jednakże pierwsza faza sezonu sugeruje, iż klub z Kielc nie poradził sobie po spadku tak dobrze jak chociażby ŁKS Łódź.

Korona w 11 meczach zanotowała cztery zwycięstwa, trzy remisy oraz cztery porażki. Dorobek piętnastu punktów pozwala ekipie z Kielc cieszyć się z dziesiątego miejsca w tabeli. W wyniku kilku przegranych spotkań bez zdobycia gola, Korona Kielce ma aktualnie ujemny bilans bramkowy 10:14.

Gorzej od Korony radzi sobie w tym sezonie Stomil Olsztyn, który ewidentnie zmaga się z pewnym kryzysem. Zespół nie wygrał bowiem żadnego z pięciu ostatnich spotkań, notując trzy remisy oraz dwie porażki. Efekt jest taki, że Stomil z dziesięcioma zdobytymi punktami zajmuje czternastą pozycję w lidze.

Korona Kielce – Stomil Olsztyn kursy bukmacherów

Faworytem meczu jest Korona Kielce. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi 1.90. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 3.40. Triumf gości bukmacherzy ocenili na kurs 4.40.

Korona Kielce – Stomil Olsztyn typy

Korona Kielce stoi przed całkiem dobrą okazją, by wygrać piąty mecz w ligowym sezonie. Typujemy zatem zwycięstwo gospodarzy.

Korona Kielce – Stomil Olsztyn | Typ: Korona wygra mecz 1.90 @ Betclic

Korona Kielce – Stomil Olsztyn | Typ: Korona wygra mecz i powyżej 1.5 bramki 2.44 @ Betclic