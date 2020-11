Pep Guardiola podjął decyzję o swojej przyszłości

Pep Guardiola przedłużył umowę z Manchesterem City do 2023 roku. Tym samym trener zdementował pogłoski o możliwym powrocie do Barcelony.

Pięć lat w Manchesterze

Pep Guardiola pełni funkcję szkoleniowca Manchesteru City od 2016 roku. Z “Obywatelami” trener zdobył dwa mistrzostwa Anglii, dwa krajowe puchary, dwa puchary ligi i tyle samo Tarcz Wspólnoty. 49-latek miał umowę pierwotnie ważną do czerwca 2021 roku i do tej pory jej nie przedłużał, co wzbudziło spekulacje.

Nici z powrotu do Barcelony

Już wkrótce w Barcelonie odbędą się wybory na nowego prezydenta klubu. Jednym z kandydatów jest pełniący tę funkcję w latach 2003-2010 Joan Laporta. Niedawno zabrał głos w sprawie swoich postulatów, zapewniając chęć ponownego zatrudnienia Pepa Guardioli na stanowisku.

Z tych planów jednak już na pewno nic nie wyjdzie, przynajmniej w najbliższym czasie. Pep Guardiola podpisał bowiem nowy kontrakt z “Obywatelami”. Były szkoleniowiec Barcelony i Bayernu poprowadzi wicemistrza Anglii przez przynajmneij dwa kolejne lata.

Trener Manchesteru City już wcześniej zaprzeczał, jakoby miał za jakiś czas znów podjąć pracę w “Dumie Katalonii”. Przyznał, że wróciłby do klubu, ale w innej funkcji niż trenera pierwszego zespołu.