Arkadiusz Milik może trafić do Interu. Wymagania piłkarza odstraszą klub?

Arkadiusz Milik już niebawem zmieni otoczenie? Włoski dziennikarz Stefano Agresti poinformował o wymaganiach finansowych, które mogą zablokować transfer reprezentanta Polski.

Na trybunach przynajmniej do stycznia

Transfer Arkadiusza Milika w letnim okienku to bez wątpienia jedna z najgłośniejszych sag transferowych w Polsce i we Włoszech w ostatnim czasie. 26-letni napastnik jeszcze na początku roku podjął decyzję o nieprzedłużeniu kontraktu, który wygasa w przyszłym roku. W związku z tym reprezentant Polski już latem miał opuścić Napoli.

Tak się ostatecznie nie stało – piłkarz nie trafił ani do Juventusu, ani do Interu, Romy, czy Fiorentiny, z którymi łączyły go media. Arkadiusz Milik pozostał w Napoli, aczkolwiek Gennaro Gattuso nie zgłosił go do składu zarówno na Serie A, jak i na Ligę Europy. Chociaż 26-latek wrócił do treningów z pierwszą drużyną, każdy mecz musi spędzić na trybunach.

Wymagania piłkarza odstraszą Inter?

Według ostatnich doniesień włoskich mediów, aktualnie Arkadiusz Milik jest najbliżej transferu do Interu. Antonio Conte poszukuje uzupełnień w ofensywie, dlatego klub rozważa zatrudnienie reprezentanta Polski. Włoski dziennikarz Stefano Agresti na antenie kanału 7 Gold wyznał, że piłkarz mógł trafić do Mediolanu już latem. Wymagania Napoli zatrzymały jednak możliwą transakcję.

Włoski dziennikarz podzielił się także informacją o wymaganiach finansowych Milika. Według jego informacji, 26-latek oczekuje kontraktu w wysokości 5,5 mln euro w skali roku. To ponad dwa razy więcej niż piłkarz miałby zarabiać obecnie w Napoli. Z dotychczasowych doniesień wynika, że reprezentant Polski otrzymuje za rok treningów w Neapolu 2,5 mln euro.