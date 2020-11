Zbigniew Boniek skrytykował Lewandowskiego. “Grał przeciętnie”

Zbigniew Boniek zabrał głos w sprawie listopadowego zgrupowania polskiej reprezentacji. Prezes PZPN-u na łamach “Gazety Wyborczej” skrytykował Roberta Lewandowskiego za postawę na boisku i poza nim.

“Niech Robert Lewandowski wybierze inny sposób komunikacji”

Zdaniem prezesa PZPN-u, komunikacja Roberta Lewandowskiego z trenerem w ostatnim czasie mogła wyglądać nieco lepiej. Zbigniew Boniek stwierdził, że reprezentacja Polski nie składa się tylko z napastnika Bayernu.

– Jeśli ma uwagi i przekonanie, że te uwagi są słuszne, niech wybierze inny sposób komunikacji z opiekunami reprezentacji, czyli trenerem Brzęczkiem lub ze mną. Jest najlepszym napastnikiem na świecie, ale reprezentacja nie składa się z niego i dziesięciu koszulek – przyznał Zbigniew Boniek.

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej odniósł się również do reakcji kapitana kadry w rozmowie z TVP Sport po meczu z Włochami.

– Nie jest powiedziane, że jeśli Robert Lewandowski coś powie, to ma zawsze rację. Na wszystkie treningi nie chodzę, ale jeśli chodzę, to widzę dyscyplinę i porządek. A gdyby nawet Robert miał rację, to taką rację wykłada się wewnątrz drużyny, nie przed kamerą – powiedział w rozmowie z “Gazetą Wyborczą prezes PZPN-u.

“W ostatnich meczach grał przeciętnie”

Zbigniew Boniek skrytykował nie tylko zachowanie, ale również postawę kapitana na boisku. Według prezesa PZPN-u Robert Lewadowski nie spisywał się najlepiej w ostatnich spotkaniach.

– Nie boję się zresztą powiedzieć, że w ostatnich meczach grał przeciętnie. Mówię o meczach reprezentacji Polski, bo te Bayernu niezbyt mnie interesują. Mam z Robertem bardzo fajne stosunki, ale mówię, jak jest, bo on też miewa chwile słabości – dodał Zbigniew Boniek.