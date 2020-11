Newcastle – Chelsea. Typy, kursy (21.11.2020)

Po przerwie reprezentacyjnej wraca Premier League. Dziewiątą kolejkę angielskiej ekstraklasy otworzy starcie Newcastle z Chelsea.

Newcastle – Chelsea zapowiedź (sobota, 13:30)

Całkiem poprawnie radzą sobie piłkarze Newcastle w trakcie sezonu 2020/2021. Wystarczy powiedzieć, że ekipa z St. James Park zajmuje aktualnie trzynaste miejsce, czyli lokatę, na której zakończyła zmagania ubiegłej kampanii. Do tej pory piłkarze Steve’a Bruce’a rozegrali osiem spotkań, wygrywając trzy potyczki, remisując w dwóch starciach i notując trzy porażki.

W rywalizacji z Chelsea, Newcastle musi radzić sobie bez kilku kluczowych zawodników. Na murawie nie pojawi się Ryan Fraser. Pod dużym znakiem zapytania stoi występ Jonjo Shelveya. Nie wiadomo także, czy w sobotnim starciu zagra Callum Wilson. 28-latek miał pewne problemy zdrowotne, jednakże trenował z zespołem w ostatnich dniach.

Najsilniejszego składu nie wystawi także Frank Lampard. Christian Pulisic cały czas nie jest gotowy do gry. Po przejściu koronawirusa do treningów wrócił Kai Havertz, ale mało prawdopodobne jest, by Niemiec zagrał z Newcastle. W barwach “The Blues” nie wystąpi raczej Thiago Silva. Brazylijczyk później wrócił z grupowania.

Chelsea przed przerwą reprezentacyjną radziła sobie bardzo dobrze. Wystarczy powiedzieć, że londyński klub zanotował cztery zwycięstwa z rzędu, a od ośmiu spotkań klub ze Stamford Bridge jest niepokonany.

Newcastle – Chelsea kursy bukmacherów

Faworytem meczu jest Chelsea. Kurs na zwycięstwo gości wynosi 1.50. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 4.70. Triumf Newcastle bukmacherzy ocenili na kurs 6.60.

Newcastle – Chelsea typy

Choć w ostatnich latach “The Blues” radzili sobie na St. James Park bardzo przeciętnie, wygrywając zaledwie jeden mecz na pięć spotkań, to tym razem piłkarze Franka Lamparda mają całkiem dobrą okazję, by poprawić ten bilans.

