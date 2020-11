Napoli – AC Milan. Typy, kursy (22.11.2020)

W najciekawszym meczu ósmej kolejki Serie A, Napoli zmierzy się na własnym obiekcie z liderem włoskiej ekstraklasy – Milanem. Gospodarze z pewnością spróbują zniwelować stratę do rywali. Z kolei goście dołożą wszelkich starań, by zachować fotel lidera.

Napoli – AC Milan zapowiedź (niedziela, 20:45)

Sympatycy Napoli nie mogą mieć większych zastrzeżeń do swoich ulubieńców w kontekście ligowych rozgrywek. Podopieczni Gennaro Gattuso po siedmiu meczach zgromadzili czternaście punktów i tracą do lidera tylko trzy oczka. Rezultat ekipy z Neapolu mógłby być jeszcze lepszy, jednakże jak wiadomo, Napoli nie zjawiło się w Turynie na mecz z Juventusem co skutkowało walkowerem i karą jednego punktu.

Od kilku miesięcy w Serie A nie zawodzi Milan. Wystarczy powiedzieć, że piłkarze Pioliego po raz ostatni przegrali mecz w lidze 8 marca, gdy rywalizowali na własnym obiekcie z Genoą. Wspominane spotkanie zakończyło się wynikiem 1:2. Dobra postawa mediolańskiej ekipy zaowocowała pierwszym miejscem w tabeli po siedmiu kolejkach Serie A.

Ostatnie spotkania Milanu sugerują jednak delikatny kryzys. Najpierw zespół zremisował 3:3 z Romą, następnie doznał dotkliwej porażki w Lidze Europy, przegrywając u siebie z Lille 0:3, a tuż przed przerwą reprezentacyjną, Milan nie zdołał pokonać Verony, ratując punkt w 93. minucie rywalizacji.

Napoli – AC Milan kursy bukmacherów

Faworytem meczu jest Napoli. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi 2.15. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 3.55. Zwycięstwo gości bukmacherzy ocenili na kurs 3.00.

Napoli – AC Milan typy

Trudno powiedzieć, w jakiej formie są piłkarze Milanu po dwutygodniowej przerwie. Z pewnością Napoli łatwo nie odda zwycięstwa na własnym obiekcie. Spodziewamy się wyrównanego starcia okraszonego golami.

Napoli – AC Milan | Typ: Obie drużyny strzelą gola i powyżej 2.5 bramki 1.98 @ Betclic

Napoli – AC Milan | Typ: Zlatan Ibrahimović strzeli gola w meczu 2.31 @ Betclic