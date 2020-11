Gerard Pique wypadł ze składu Barcelony na pół roku?

Gerard Pique może mieć w najbliższym czasie długą przerwę od futbolu. Piłkarz Barcelony doznał kontuzji w meczu z Atletico Madryt.

Barcelona dopiero na 10. miejscu

W sobotnim meczu FC Barcelona przegrała z Atletico Madryt 0:1 na Wanda Metropolitano. Zwycięstwo drużynie gospodarzy zapewnił w doliczonym czasie pierwszej połowy Yannick Carrasco. Tym samym “Blaugrana” po ośmiu spotkaniach zajmuje dopiero dziesiąte miejsce, z 11 punktami na koncie.

Kluczowy obrońca Barcelony wypadł ze składu na pół roku?

Strata punktów to jednak nie jedyna zła wiadomość dla Barcelony podczas meczu z Atletico. W 62. minucie boisko musiał opuścić Gerard Pique. 33-letni obrońca utykał, schodząc z boiska, co może być powodem do niepokoju dla Ronalda Koemana.

Jak informuje “Sport”, lekarze zdiagnozowali poważny uraz kolana, przez co Gerard Pique może wypaść na długi czas. Z doniesień wynika bowiem, że piłkarz może nie zagrać przez cztery albo nawet sześć miesięcy.