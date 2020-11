Dynamo Kijów – FC Barcelona. Typy, kursy (24.11.2020)

Barcelona zmierzy się dzisiaj w Kijowie z miejscowym Dynamem. Wygrana w tym spotkaniu zagwarantuje Blaugranie awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Czy gospodarze będą w stanie postawić się faworyzowanym rywalom?

Dynamo Kijów – FC Barcelona zapowiedź (wtorek, 21:00)

Tegoroczna przygoda ekipy z Kijowa z Ligą Mistrzów nie należy do najbardziej udanych . W 3 dotychczasowych spotkaniach zespół zdobył zaledwie punkt. Swoją jedyną zdobycz punktową piłkarze z Ukrainy wywalczyli dzięki remisowi 2:2 z Ferencvarosem. Pierwszy mecz zawodników ze stolicy Ukrainy przeciwko Barcelonie nie był naprawdę zły. Mimo porażki, rezultat 1:2 z tak uznanym rywalem należy uznać za przyzwoity wynik. Z powodu koronawirusa oraz różnych urazów wykluczonych z gry zostało ponad 10 zawodników zespołu.

Barcelona mimo słabej formy w lidze, spisuje się w Champions League niemal wzorowo. Po 3 kolejkach zawodnicy Koemana mają na swoim koncie komplet punktów oraz mogą pochwalić się bilansem bramkowym na poziomie (9:2). Co ciekawe Barcelona wygrała zaledwie 7 ze swoich 18 ostatnich wyjazdowych spotkań w Lidze Mistrzów. Patrząc na przebieg pierwszego meczu z ekipą z Kijowa, nie wydaje się by dzisiejszy pojedynek miał okazać się spacerkiem. W miniony weekend Duma Katalonii przegrała bardzo ważne starcie z Atletico Madryt (0:1), do tego z gry na dłuższy czas z powodu urazu wypadł Gerard Pique. Wiele wskazuje, że Ronald Koeman przeprowadzi dzisiaj małą rotację w wyjściowej 11 zespołu.

Dynamo Kijów – FC Barcelona kursy bukmacherów

Kursy na ten meczu u bukmachera STS prezentują się następująco: wygrana gospodarzy – 4.85; remis – 3.90; zwycięstwo gości – 1.70.

Dynamo Kijów – FC Barcelona nasze typy

Wydaje się, że dzisiejsze spotkanie może mieć bardzo podobny przebieg do pierwszego meczu pomiędzy tymi drużynami. Stawiamy dzisiaj na BTTS oraz na to, że goście zdobędą przynajmniej jedną bramkę w pierwszej połowie.

Dynamo Kijów – FC Barcelona | Typ: BTTS @1.65 STS

Dynamo Kijów – FC Barcelona | Typ: Barcelona over 0.5 goli w pierwszej połowie @1.62 STS