Inter – Real Madryt. Typy, kursy (25.11.2020)

W najbardziej oczekiwanym spotkaniu 4. rundy fazy grupowej Ligi Mistrzów, Inter zmierzy się w Mediolanie z Realem Madryt. Dla gospodarzy może to być mecz o być albo nie być w fazie pucharowej LM.

Inter – Real Madryt zapowiedź (środa, 21:00)

Inter drugi sezon z rzędu kończy zmagania z Ligą Mistrzów na fazie grupowej? Ten scenariusz wydaje się coraz bardziej prawdopodobny. Po trzech seriach gier zespół z Mediolanu ma na swoim koncie zaledwie dwa punkty i zajmuje ostatnie miejsce w grupie. Podopieczni Antonio Conte wykorzystali już margines błędu w kontekście rywalizacji o wyjście z grupy.

Sytuacja “Królewskich” jest nieco lepsza, choć i tutaj trudno mówić, by było kolorowo. Piłkarze Zinedine’a Zidane’a mają na ten moment cztery punkty. W dwóch poprzednich spotkaniach Real musiał się sporo namęczyć, by zainkasować remis oraz zwycięstwo. Podczas starcia z Borussią Moenchengladbach “Królewscy” przegrywali na wyjeździe 0:2 do 87. minuty. Dzięki dwóm trafieniom Casemiro, hiszpański klub wywiózł punkt.

Z kolei podczas pierwszego spotkania z Interem, decydującą bramkę w 80. minucie rywalizacji zdobył Rodrygo, który wykorzystał podanie Viniciusa. Zespół z Mediolanu na pewno spróbuje odegrać się za ten mecz. W szczególności, że Zidane nie może skorzystać z Benzemy, Ramosa, Valverde, Militao czy Jovicia.

Inter – Real Madryt kursy bukmacherów

Faworytem meczu jest Inter. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi 2.22. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 3.60. Triumf Realu bukmacherzy ocenili na kurs 3.10.

Inter – Real Madryt typy

Braki kadrowe w szeregach “Królewskich” mogą okazać się kluczowe w kontekście wyniku spotkania. Biorąc pod uwagę okoliczności rywalizacji, typujemy zwycięstwo gospodarzy.

Inter – Real Madryt | Typ: Inter wygra mecz i powyżej 2.5 bramki 2.90 @ Betclic

Inter – Real Madryt | Typ: Inter wygra i obie drużyny strzelą gola 3.55 @ Betclic