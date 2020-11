Historyczny mecz Juventusu. Pierwszy raz od 123 lat!

Juventus we wtorkowym meczu pokonał Ferencvaros 2:1. Spotkanie pod jednym względem przeszło do historii – po raz pierwszy od 123 lat w pierwszym składzie nie wystąpił żaden włoski bramkarz ani obrońca.

Wymęczone trzy punkty z Ferencvarosem

W meczu Juventusu z Ferencvarosem przez długi czas pachniało niespodzianką. Ferencvaros od 19. minuty prowadził po golu Myrto Uzuniego. Chociaż Cristiano Ronaldo wyrównał w 35. minucie, przez długi czas na tablicy wyników utrzymywał się rezultat 1:1. Dopiero w doliczonym czasie spotkania decydujące trafienie zanotował Alvaro Morata.

Dzięki zwycięstwu z mistrzem Węgier, Juventus zapewnił sobie awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Teraz podopiecznym Andrei Pirlo pozostaje walka o pierwsze miejsce w grupie z Barceloną.

Historyczny mecz

Mecz z Ferencvarosem okazał się dla “Starej Damy” historycznym wydarzeniem jednak nie z powodu trzech punktów. Po raz pierwszy w historii klubu w pierwszym składzie oficjalnego meczu nie wystąpił żaden włoski piłkarz w defensywie ani na bramce. W wyjściowej jedenastce turyńczyków wybiegł bowiem Wojciech Szczęsny oraz Alex Sandro, Matthijs de Ligt, Danilo i Juan Cuadrado w obronie.

Co więcej, w całym pierwszym składzie Juve zagrał tylko jeden Włoch Federico Bernardeschi. 26-latek zszedł z boiska w 62. minucie, gdy zmienił go Federico Chiesa. To jedyne dwa włoskie akcenty w tym spotkaniu.