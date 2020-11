Bez wątpienia wyjątkowy. Pamiętne momenty Diego Maradony

Cały piłkarski świat jest w żałobie. W wieku 60 lat odszedł Diego Maradona, jeden z najwybitniejszych zawodników w historii futbolu. Brakuje słów, by opisać, jaką personę stracił ten sport. Można natomiast powspominać pamiętne momenty Diego Maradony. A jest ich bez wątpienia sporo.

Swoją przygodę z futbolem Diego Maradona rozpoczął od młodzieżowej drużyny Los Cebollitas. Następnie Diego przeniósł się do Argentinos Juniors, zaliczając swój debiut w profesjonalnej piłce. Większe sukcesy Argentyńczyk świętował razem z Boca Juniors, zdobywając m.in. mistrzostwo kraju.

W 1982 roku, Diego Maradona zdecydował się na bardzo ważny krok w swojej piłkarskiej karierze, przenosząc się z Boca Juniors do FC Barcelony. Na Camp Nou razem z “Dumą Katalonii”, Maradona wygrywał m.in. Puchar Hiszpanii, Superpuchar Hiszpanii czy Puchar Ligi Hiszpańskiej. Wynik Argentyńczyka na Camp Nou był niezwykle imponujący. W 43 spotkaniach zdobył 30 bramek, żegnając się jednak z zespołem już po dwóch latach pobytu w drużynie.

Po transferze do Napoli, Diego Maradona przeżywał najlepsze momenty w swojej karierze. Nie tylko tej klubowej, ale również reprezentacyjnej. Przed sukcesami w kadrze, skupmy się jednak na Neapolu, gdzie Diego Maradona został prawdziwą legendą. To właśnie podczas pobytu Argentyńczyka w zespole, Napoli świętowało jedyne mistrzostwa kraju w swojej historii. Po tytuł ekipa z Neapolu sięgała dwukrotnie – w trakcie sezonu 1986/1987, a także kampanii 1989/1990.

Niezwykle udaną przygodę z Napoli Diego Maradona zakończył w 1991 roku. Przed tym jednak miały miejsce mistrzostwa świata 1986, które przeszły do historii.

Ręka Boga

Choć najwięcej bramek w trakcie turnieju zdobył Gary Lineker, to trudno nie pokusić się o stwierdzenie, że mimo wszystko całe mistrzostwa były spektaklem jednego aktora. Tym aktorem został oczywiście Diego Maradona. Argentyńczyk w trakcie prestiżowych rozgrywek zdobył pięć goli. Dwie z nich pamiętamy do dziś.

“Ręka Boga” wpisała się nie tylko do kanonu futbolu, ale również popkultury. Całe zdarzenie nieco przyćmiło najprawdopodobniej jedną z najpiękniejszych bramek w trakcie mistrzostw świata, która miała miejsce również podczas rywalizacji z Anglią w ćwierćfinale.

Diego Maradona popisał się niesamowitym rajdem, który podwyższył stan rywalizacji na 2:0, a ostatecznie zadecydował o losach spotkania. Po ćwierćfinale Argentyna pokonała Belgię 2:0 za sprawą dwóch goli Maradony, a w finale bramki zdobywali inni Argentyńczycy – Brown, Valdano oraz Burruchaga.

Gwiazda również poza boiskiem

Po zakończeniu przygody z Napoli, Diego Maradona reprezentował barwy takich ekip jak Sevilla czy Newell’s. Ostatnim klubem w karierze Argentyńczyka była ekipa Boca Juniors, do której wrócił Maradona po ponad trzynastu latach. Diego Maradona szybko rozpoczął przygodę z ławką trenerską, nie osiągając jednak sukcesów.

W mediach Diego Maradona pojawiał się wielokrotnie. Czasem w wyniku negatywnych aspektów, niekiedy z pozytywnych wydarzeń. Z Argentyńczykiem sprawa wydawała się prosta. Obok Maradony nie można było przejść obojętnie.

Throwback to Diego Maradona dancing with a Nigerian lady before the Nigeria vs Argentina game at the 2018 World cup This guy was a pure vibe 💔🇦🇷🇳🇬 pic.twitter.com/ir30gjeSmx — Football Fans Tribe 🇳🇬 ⚽ (@FansTribeHQ) November 25, 2020

O ile wyniki w karierze trenerskiej Maradony nie były imponujące, to pozaboiskowy styl, regularnie zwracał uwagę. Argentyńczyk doczekał się także własnego “tronu”.

Maradona and his throne 💺👑 How Game of Thrones should have ended 😂 pic.twitter.com/zfbR34vqwO — Goal (@goal) February 23, 2020

W takiej stylistyce Diego pojawiał się niejednokrotnie.

Maradona managing Gimnasia away at Newell’s Old Boys, whilst sitting on a throne and sipping an energy drink. His side won 0-4. pic.twitter.com/iRwv55F6Ye — 433 (@433) October 30, 2019

Nikt naturalnie nie zapomina o skandalach, w których brał udział Diego Maradona. W tak przykrym momencie warto jednak skupić się na tych miłych chwilach, które powodowały uśmiech na twarzy. A trzeba przyznać, że Maradona potrafił zadziwić nie tylko na murawie, ale również poza boiskiem.