Lille – AC Milan. Typy, kursy (26.11.2020)

Po dość niespodziewanej porażce 0:3 z Lille na własnym obiekcie, piłkarze Milanu wybiorą się do Francji, by rozegrać mecz w ramach 4. kolejki fazy grupowej Ligi Europy. Wagą starcia Lille-AC Milan jest pierwsze miejsce w grupie po czterech seriach gier.

Lille – AC Milan zapowiedź (czwartek, 18:55)

Sympatycy Lille z pewnością mogą być zadowoleni z postawy ich ulubieńców w trwającej edycji Ligi Europy. Francuski zespół po trzech kolejkach z dorobkiem siedmiu punktów zajmuje bowiem pierwsze miejsce w grupie H z przewagą jednego oczka nad Milanem. Spore wrażenie może robić ostatni mecz piłkarzy Lille w LE.

Jak wiadomo, francuska ekipa dość niespodziewanie uporała się z Milanem na obiekcie rywala, wygrywając spotkanie 3:0. Bohaterem meczu został Yusuf Yazici, który ustrzelił hat-tricka. Cenne zwycięstwo przybliżyło graczy Lille do awansu, choć nadal wszystko jest sprawą otwartą.

Milan z pewnością zamierza wygrać grupę, by być w lepszej sytuacji podczas spotkań 1/16 finału LE. Jeśli mediolański zespół chce zająć pierwsze miejsce, to piłkarze Pioliego nie mogą pozwolić sobie na porażkę w drugim meczu z Lille. W przypadku zwycięstwa francuskiego klubu, strata Milanu do rywala będzie wynosić już cztery punkty.

Lille – AC Milan kursy bukmacherów

Faworytem meczu jest Lille. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi 2.60. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 3.20. Triumf gości bukmacherzy ocenili na kurs 2.85.

Lille – AC Milan typy

Bez Zlatana Ibrahimovicia Milan może mieć spory problem, by sięgnąć po zwycięstwo w wyjazdowym starciu z Lille. Zakładamy jednak, że obie drużyny trafią do siatki w tym meczu.

Lille – AC Milan | Typ: Obie drużyny strzelą gola 1.63 @ Betclic

Lille – AC Milan | Typ: Obie drużyny strzelą gola i powyżej 2.5 bramki 1.90 @ Betclic