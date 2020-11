Diego Maradona Junior przebywa na oddziale intensywnej terapii

Diego Maradona junior trafił na oddział intensywnej terapii. To właśnie tam 34-latek dowiedział się o śmierci ojca.

Próbował swoich sił w piłce

Syn Diego Maradony poszedł śladami ojca i został piłkarzem. Nie przebił się jednak na poziom zawodowy – grał w juniorach Genoi, a następnie występował w zespołach z niższych lig włoskich. Ostatnio był związany z Villa Literno. Przez jakiś czas uprawiał również beach soccer – plażową odmianę piłki nożnej.

Nie zdążył odwiedzić ojca

34-latek mieszka od lat we Włoszech, jednak miał na początku listopada przylecieć do Argentyny, by odwiedzić ojca. Diego Maradona junior ostatnio trafił jednak do szpitala z powodu zakażenia koronawirusem.

O śmierci ojca Diego Maradona Junior dowiedział się w dość niefortunny sposób. Jak poinformował Tancredi Palmeri, wczoraj odwiedził go jeden z dziennikarzy, żeby zapytać o samopoczucie. Wtedy jednak 34-latek jeszcze o niczym nie wiedział.

