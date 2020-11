Robert Lewandowski najbardziej wpływowym człowiekiem w polskim sporcie 2020

Napastnik Bayernu Monachium i kapitan reprezentacji Polski zwyciężył w tegorocznym rankingu 50 Najbardziej Wpływowych Ludzi w Polskim Sporcie, tworzonym przez magazyn „Forbes” i firmę Pentagon Research. To drugi triumf Roberta Lewandowskiego w historii zestawienia.

Ranking 50 Najbardziej Wpływowych Ludzi w Polskim Sporcie to coroczna próba oceny polskiego rynku sportowego oraz najważniejszych osób, które go tworzą (sportowców, trenerów, działaczy sportowych, przedsiębiorców, sponsorów czy dziennikarzy sportowych). Zestawienie tworzone jest przez magazyn ekonomiczny „Forbes” oraz firmę badawczą Pentagon Research. W 2020 roku ranking powstał na bazie analizy rozpoznawalności, wizerunku i medialności osób związanych z polskim sportem, a także w oparciu o ocenę 33-osobowej kapituły eksperckiej, złożonej m.in. ze specjalistów od marketingu i analityków rynku sportowego, akademików zajmujących się problematyką sportową czy byłych sportowców.

Lewandowski wieńczy najlepszy rok w karierze

Drugi raz w historii najbardziej wpływowym człowiekiem w polskim sporcie został uznany Robert Lewandowski. Piłkarz ma za sobą najlepszy sezon w karierze. W sezonie 2019/2020 jego Bayern Monachium zwyciężył w Bundeslidze, Pucharze Niemiec, a przede wszystkim w Lidze Mistrzów, a Polak zostałem królem strzelców we wszystkich rozgrywkach – łącznie zdobył aż 55 goli w 47 meczach. Nie dziwne, że UEFA uznała Roberta Lewandowskiego za najlepszego piłkarza w Europie, zaś portal Goal.com – za najlepszego na świecie.

Kapitan reprezentacji Polski po raz drugi zwyciężył w rankingu „Forbesa” i Pentagon Research. Po raz pierwszy dokonał tego w 2015 roku, czyli podczas pierwszej edycji zestawienia. W czterech kolejnych latach zwyciężał Zbigniew Boniek. Tym razem prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej zajął drugie miejsce. Podium uzupełnił Czesław Lang, dyrektor generalny Tour de Pologne.

Imponujące debiuty

Jedną z największych sportowych sensacji tego roku (nie tylko w Polsce) sprawiła Iga Świątek. 19-letnia tenisistka niespodziewanie wygrała Roland Garros, stając się pierwszą polską triumfatorką imprezy wielkoszlemowej. Ten sukces pomógł jej zadebiutować w rankingu 50 Najbardziej Wpływowych Ludzi w Polskim Sporcie na bardzo wysokim 10. miejscu. Spektakularny debiut zaliczył także Bartosz Zmarzlik, który broniąc przed kilkoma tygodniami tytułu mistrza świata, został najbardziej utytułowanym polskim żużlowcem w historii. W zestawieniu „Forbesa” i Pentagon Research znalazł się na 22. pozycji.

– Robert Lewandowski wspiął się na sportowy szczyt, praktycznie zostając najlepszym piłkarzem świata, ale niewiele niżej w globalnej hierarchii stoi sukces Igi Świątek. Z kolei Bartosz Zmarzlik potwierdził dominację w niezwykle cenionym i dobrze zorganizowanym w naszym kraju żużlu. Wszyscy troje mają ogromną moc oddziaływania na polski sport – ocenia Adam Pawlukiewicz, szef działu badań i rozwoju w Pentagon Research i współtwórca rankingu.

Ranking pokazał siłę biznesu

W tegorocznym zestawieniu, przygotowanym w trakcie pandemii koronawirusa, wyraźnie widać dużą rolę przedsiębiorców, menedżerów i działaczy zaangażowanych w rozwój rynku sportowego. Potwierdzają to wysokie lokaty między innymi prezesów spółek Skarbu Państwa, od których w dużej mierze zależy finansowanie polskiego sportu: Daniela Obajtka (PKN Orlen, 6. miejsce), Olgierda Cieślika (Totalizator Sportowy, 11.) czy Zbigniewa Jagiełły (PKO Bank Polski, 28.). Wysokie lokaty zajęli także właściciele wiodących organizacji sportowych w Polsce: Dariusz Mioduski (Legia Warszawa, 12. miejsce), Jacek i Piotr Rutkowscy (Lech Poznań, 13.), a także Maciej Kawulski i Martin Lewandowski (KSW, 16.).

– Przez pandemię prawdopodobnie po raz pierwszy w historii sportu rozgrywki w gabinetach prezesów stały się istotniejsze od zmagań na boisku. Ranking unaocznia, jak istotną rolę w budowaniu wartości polskiego rynku sportowego odgrywają właściciele klubów, organizatorzy wydarzeń czy sponsorzy – mówi Krzysztof Domaradzki, dziennikarz „Forbesa” i współtwórca rankingu.

Kampus Innowacji zamienił się w kampus sportu

Każdego roku laureaci zestawienia 50 Najbardziej Wpływowych Ludzi w Polskim Sporcie oraz przedstawiciele środowiska sportowego spotykają się na uroczystej gali. Tym razem, ze względu na pandemię, spotkanie podsumowujące ranking odbyło się w formule hybrydowej. Część stacjonarna została zorganizowana w Trend House, który był partnerem wydarzenia.

– Trend House to klub zderzający liderów, innowatorów, naukowców i twórców we wspólnym programie i projektach, mających na celu naprawianie naszej przyszłości. Przestrzeń Trend House zarządzana jest przez fundację Venture Café Warsaw. Klub wraz z innymi projektami fundacji oraz Cambridge Innovation Center tworzą w sercu Warszawy Kampus Innowacji, umożliwiając włączenie się w kompletny ekosystem innowacyjny – mówi Aureliusz Górski, założyciel i dyrektor zarządzający fundacji Venture Café Warsaw.

Omówienie wyników rankingu zostało poprzedzona dwoma panelami dyskusyjnym – na temat Liderek w Sporcie (cyklu szkoleń organizowanego przez Akademię Zarządzania Sportem) i sytuacji kobiet na rynku sportowym, a także sponsoringu sportowego i promocji Polski poprzez sport w dobie pandemii. Wszystkie elementy wydarzenia transmitowane były w Kanale Sportowym.

Ambasadorowie Dobrych Praktyk w Sporcie

Podczas wydarzenia poznaliśmy także Ambasadorów Dobrych Praktyk w Sporcie. To wyróżnienie przyzwane osobom, które w sposób szczególny – często bezinteresownie – wspierają polski sport lub wyznaczają najwyższe standardy działania na rynku sportowym. Mogą to być sportowcy, trenerzy, przedsiębiorcy czy zwykli entuzjaści sportu, często pozostający poza radarami największych mediów, którzy dają innym dobry przykład i motywują do działania. Wyboru laureatów dokonuje kapituła złożona m.in. z akademików pomagających w tworzeniu listy 50 Najbardziej Wpływowych Ludzi w Polskim Sporcie.

W tym roku Ambasadorami Dobrych Praktyk w Sporcie zostali:

– Marcin Gortat, wieloletni koszykarz NBA, założyciel fundacji MG13 i twórca Szkół Gortata (uzasadnienie: za umiejętne wykorzystanie popularności do promocji koszykówki, organizowanie obozów dla najzdolniejszych dzieci i działalność filantropijną)

– Stanisław Kowalski, 110-letni entuzjasta sportu, najstarszy mężczyzna w Polsce, rekordzista świata w kategorii wiekowej 105+ w biegu na 100 metrów oraz rzucie dyskiem (uzasadnienie: za przezwyciężanie barier, hart ducha i pozytywne nastawienie do życia)

50 Najbardziej Wpływowych Ludzi w Polskim Sporcie

Organizatorzy Wydarzenia: Forbes, Pentagon Research

Partner Główny: Grupa LOTOS

Partnerzy Merytoryczni: PKO Bank Polski, Akademia Zarządzania Sportem, Niepodległa

Partnerzy: T-Mobile, Kinga Pienińska, Cono Sur, Trend House, SportMarketing.pl

Partnerzy wyróżnienia Ambasadorowie Dobrych Praktyk w Sporcie:

Grupa LOTOS (Partner Główny), PKO Bank Polski, Niepodległa, Akademia Zarządzania Sportem

Najbardziej Wpływowi Ludzie w Polskim Sporcie 2020

Miejsce Imię i nazwisko Dyscyplina/funkcja Zmiana względem 2019 roku 1 Robert Lewandowski piłkarz Bayernu Monachium 2 2 Zbigniew Boniek prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej -1 3 Czesław Lang organizator Tour de Pologne 2 4 Adam Małysz dyrektor w Polskim Związku Narciarskim -2 5 Marcin Gortat były koszykarz NBA 2 6 Daniel Obajtek prezes PKN Orlen 9 7 Zygmunt Solorz właściciel Cyfrowego Polsatu 4 8 Kamil Stoch skoczek narciarski -2 9 Jakub Błaszczykowski piłkarz i współwłaściciel Wisły Kraków 0 10 Iga Świątek tenisistka debiut 11 Olgierd Cieślik prezes Totalizatora Sportowego debiut 12 Dariusz Mioduski właściciel i prezes Legii Warszawa 8 13 Jacek i Piotr Rutkowski właściciele Lecha Poznań 13 14 Andrzej Kraśnicki prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego -4 15 Igor Klaja twórca marki 4F 21 16 Maciej Kawulski i Martin Lewandowski właściciele Konfrontacji Sztuk Walki 13 17 Apoloniusz Tajner prezes Polskiego Związku Narciarskiego -9 18 Dariusz Miłek właściciel CCC Team -2 19 Mateusz Juroszek współwłaściciel i prezes STS 16 20 Witold Bańka szef Światowej Agencji Antydopingowej -16 21 Janusz Filipiak właściciel i prezes Cracovii 0 22 Bartosz Zmarzlik żużlowiec Stali Gorzów Wielkopolski debiut 23 Robert Kubica kierowca wyścigowy -9 24 Tomasz Majewski wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki -12 25 Mateusz Widłak założyciel i prezes Amp Futbol Polska debiut 26 Jacek Kurski prezes TVP -4 27 Bertus Jan-Willem Servaas prezes Łomża Vive Kielce -14 28 Zbigniew Jagiełło prezes PKO BP debiut 29 Paweł Majewski były prezes Grupy LOTOS debiut 30 Justyna Kowalczyk biegaczka narciarska 1 31 Marian Kmita szef sportu w Polsacie debiut 32 Mateusz Borek dziennikarz sportowy i promotor bokserski 2 33 Adam Siluta prezes Lang Team debiut 34 Krzysztof Hołowczyc kierowca rajdowy 3 35 Michał Świerczewski właściciel Rakowa Częstochowa debiut 36 Marek Szkolnikowski dyrektor TVP Sport 10 37 Jacek Kasprzyk prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej -12 38 Paweł Zagumny prezes Polskiej Ligi Siatkówki -15 39 Maciej Sawicki sekretarz generalny PZPN -1 40 Vital Heynen trener siatkarskiej reprezentacji Polski -23 41 Robert Korzeniowski ekspert i ambasador Eurosportu -22 42 Kazimierz Wierzbicki właściciel Grupy Trefl -2 43 Sebastian Świderski prezes Zaksy Kędzierzyn-Koźle -16 44 Wojciech Stępniewski prezes Ekstraligi Żużlowej debiut 45 Dominik Doliński i Dariusz Gałęzewski właściciele Oshee debiut 46 Anna Lewandowska trenerka fitness -28 47 Marcin Animucki prezes PKO BP Ekstraklasy debiut 48 Wojciech Szczęsny piłkarz Juventusu -20 49 Ewa Chodakowska trenerka fitness -16 50 Dawid Kubacki skoczek narciarski -2

Źródło: „Forbes” i Pentagon Research