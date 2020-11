Wisła Płock – Cracovia. Typy, kursy (27.11.2020)

Pierwszym spotkaniem jedenastej kolejki Ekstraklasy będzie starcie pomiędzy Wisłą Płock a Cracovią. Obie ekipy nie grają w tym sezonie na miarę swoich oczekiwań i fani tych drużyn oczekują od swoich ulubieńców natychmiastowej poprawy. Do przerwy zimowej zostało jeszcze trochę kolejek, więc każde spotkanie jest dla każdej z drużyn bardzo ważne. Możemy dzisiaj spodziewać się typowego meczu walki i raczej wyrównanego starcia. Jedno jest pewne, na nudą fani nie powinni narzekać, bo każda z tych ekip potrzebuje punktów.

Wisła Płock – Cracovia zapowiedź (piątek, 18:00)

Gospodarze dzisiejszego spotkania na pewno liczyli na trochę lepsze rezultaty w tym sezonie. Na ten moment Wiślacy z Płocka mają na swoim koncie dziewięć punktów po dziewięciu rozegranych spotkaniach. Przewaga nad ostatnim miejscem nie jest duża, bo zaledwie trzypunktowa. Wszyscy w Płocku mają więc nadzieję na to, że w najbliższym czasie zawodnicy Wisły zaczną grać na zdecydowanie wyższym poziomie. Dzisiaj o wygraną nie będzie jednak łatwo, bo zawodnicy Cracovii również mają ochotę na wygraną i na pewno nie oddadzą tego meczu bez walki. Możemy być jednak pewni, że zobaczymy dzisiaj w Płocku bardzo ciekawe spotkanie.

Goście dzisiejszego starcia już na samym początku sezonu mieli problemy związane z ujemnymi punktami. Mimo wszystko ekipa z Krakowa dała sobie radę i teraz zawodnicy Cracovii mają na swoim koncie tych punktów już dziewięć. Gdyby nie kara na początku sezonu, to goście dzisiejszego starcia z czternastoma oczkami znajdowaliby się zdecydowanie wyżej w ligowej tabeli. Mimo wszystko rezultaty Cracovii nie są w ostatnim czasie imponujące i Michał Probierz na pewno chce, żeby jego gracze dzisiaj wywieźli z Płocka trzy punkty. Nie będzie to jednak bardzo łatwe, bo gospodarze również chcą awansować w tabeli i zobaczymy dzisiaj na pewno wyrównane spotkanie.

Wisła Płock – Cracovia kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Cracovia. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 2.60. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Wisła Płock – Cracovia, to STS ma na to zdarzenie kurs 3.15. Zwycięstwo gospodarzy wyceniane jest po kursie 2.85.

Wisła Płock – Cracovia nasze typy

Nie bez powodu bukmacherzy stawiają dzisiaj na drużynę gości. Choć w tabeli te dwie ekipy są na tym samym poziomie punktowym, to warto dodać, że Cracovia miała na samym starcie sezonu pięć punktów ujemnych i gdyby nie ta kara, to drużyna z Krakowa byłaby zdecydowanie wyżej w ligowej tabeli. Mimo wszystko dla obu ekip ten sezon nie jest idealny i na pewno dzisiejsze starcie będzie miało ogromne znaczenie. Spodziewam się bardzo wyrównanego starcia, ale jednak ze wskazaniem na gości z Krakowa. Cracovia ma w swojej kadrze wielu świetnych graczy i wydaje mi się, że to wystarczy do tego, żeby wywieźć z Płocka trzy punkty.

Wisła Płock – Cracovia | Typ: Cracovia @2.60 STS

Wisła Płock – Cracovia | Typ: obie drużyny strzelą gola @1.80 STS