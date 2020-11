Kamil Glik zatrzymał Juventus. Sensacja w Benevento!

Juventus w sobotni wieczór sprawił kolejną nieprzyjemną niespodziankę swoim kibicom w tym sezonie. Podopieczni Andrei Pirlo zremisowali na wyjeździe z Benevento 1:1.

Wydawało się, że zwycięstwo z Benevento będzie dla turyńczyków formalnością. Tym bardziej, że ich rywale w sześciu poprzednich ligowych spotkaniach pięć razy przegrali, a dopiero w zeszły weekend przełamali się, wygrywając z Fiorentiną. W barwach “Starej Damy” co prawda nie zagrał Cristiano Ronaldo, aczkolwiek kadra zespołu nawet bez Portugalczyka stawiała mistrzów Włoch w roli faworytów.

Zresztą Juventus objął prowadzenie w 21. minucie po golu Alvaro Moraty. Mogło się wydawać, że spotkanie już do końca będzie się układać pod dyktando podopiecznych Andrei Pirlo. W doliczonym czasie wyrównał jednak Gaetano Leitizia, pokonując Wojciecha Szczęsnego wolejem po rzucie rożnym. Włoch zadedykował bramkę Diego Maradonie.

Benevento's Gaetano Letizia, who is from Naples, dedicated his equaliser against Juventus to Maradona pic.twitter.com/4qU88qBjC2

