Chelsea – Tottenham. Typy, kursy (29.11.2020)

Najciekawiej zapowiadającym się i najważniejszym w kwestii czołówki tabeli meczem 10. kolejki Premier League będzie dzisiejsze starcie Chelsea z Tottenhamem. Zwycięzca popołudniowych derbów stanie się na pewno nowym liderem, więc stawka jest jeszcze większa niż zazwyczaj. Kto lepiej poradzi sobie z ogromną presją?

Chelsea – Tottenham zapowiedź (niedziela, 17:30)

Zdaje się, że Chelsea cięższe chwile z początku tego sezonu ma już za sobą, a zespół wskoczył na odpowiednie tory. Nowi zawodnicy sprowadzeni w letnim oknie transferowym zaczynają się “spłacać” i wznieśli ekipę 6-krotnych mistrzów Anglii na wyższy poziom. Ogromną poprawę widać zwłaszcza w formacji defensywnej, która była piętą achillesową The Blues od bardzo długiego czasu. Ostoją bloku defensywnego z miejsca stał się niezwykle doświadczony Thiago Silva, który idealnie dyryguje swoimi kolegami. Dzięki temu Chelsea zanotowała ostatnio 6 zwycięstw z rzędu, a po raz ostatni porażkę w podstawowym czasie gry poniosła ponad 2 miesiące temu. Obie londyńskie ekipy mierzyły się już w tym sezonie w ramach EFL Cup, kiedy to Tottenham zdołał wyeliminować rywali po rzutach karnych.

Ekipa Kogutów świetnie poradziła sobie z wymagającym terminarzem na starcie sezonu, jednak obecny okres również nie będzie dla nich łatwy pod tym względem. Za sprawą wczorajszego potknięcia Liverpoolu Tottenhamowi wystarczy dzisiaj remis do tego, by ponownie objąć fotel lidera Premier League. Czynnikiem motywującym i napędzającym drużynę Jose Mourinho będzie z całą pewnością fakt pokonania w poprzedniej kolejce Manchesteru City. Tottenham był w tym meczu niezwykle konsekwentny i idealnie wykonywał zadania naznaczone przez portugalskiego szkoleniowca. Można nawet powiedzieć, że to był typowy mecz Mourinho z lepszymi drużynami – cofnięcie się do głębokiej defensywy i zabójcze kontrataki. Tottenham robi wrażenie w tym sezonie, a na uwagę zasługuje również to, że wygrywa swoje mecze nie grając przy tym porywającego futbolu.

Chelsea – Tottenham kursy bukmacherskie

Faworytem dzisiejszych derbów jest Chelsea, a kurs na ich zwycięstwo w STS wynosi 2.20. Remis znajdziemy w ofercie bukmachera z kursem 3.40, a zwycięstwo Tottenhamu z kursem 3.30.

Chelsea – Tottenham nasze typy

Obie drużyny tak naprawdę niewiele od siebie dzieli. Dodatkowo, Chelsea miała ciężki mecz we wtorek w Lidze Mistrzów z Rennes, w którym wystąpili zawodnicy pierwszego składu. Starcie Ligi Europy z Łudogorcem było dla Tottenhamu z kolei szansą dla piłkarzy rezerwowych, podczas gdy kluczowi gracze dostali możliwość odpoczynku. Mourinho z całą pewnością nie będzie chciał się otworzyć, a spotkanie może wyglądać analogicznie do tego sprzed tygodnia z Manchesterem City.

Chelsea – Tottenham | Typ: Remis @3.40 STS

Chelsea – Tottenham | Typ: BTTS @1.60 STS