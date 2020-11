Southampton – Manchester United. Typy, kursy (29.11.2020)

Niezwykle ciekawie zapowiada się starcie Southampton z Manchesterem United w ramach 10. kolejki Premier League. “Święci” są aktualnie na piątym miejscu w tabeli i mają o cztery punkty więcej od “Czerwonych Diabłów”.

Southampton – Manchester United zapowiedź (niedziela, 15:00)

Chyba żaden ekspert Premier League nie spodziewał się, że po dziesięciu seriach gier Southampton będzie tak wysoko w tabeli. Zespół z St. Mary’s Stadium ma na swoim koncie siedemnaście punktów. Niezwykle imponująco wygląda seria gier drużyny bez porażki. Od momentu przegranego meczu z Tottenhamem 2:5, Southampton rozegrał siedem spotkań, wygrywając pięć meczów oraz remisując w dwóch starciach.

Na prostą wychodzi powoli Manchester United. Podopieczni Ole Gunnara Solskjaera wygrali trzy ostatnie potyczki we wszystkich rozgrywkach. O ile w Lidze Mistrzów pozycja “Czerwonych Diabłów” jest bardzo dobra, biorąc pod uwagę grupowych rywali, to w przypadku Premier League, ekipa z Old Trafford ma spore pole do poprawy.

Manchester United w ośmiu spotkaniach zdobył trzynaście punktów i zajmuje miejsce w połowie stawki. Jeśli jednak “Czerwone Diabły” wygrają z Southampton na St Mary’s Stadium, to mogą wskoczyć na siódme miejsce w tabeli. Sytuacja może naturalnie ulec zmianie po zakończeniu całej kolejki.

Southampton – Manchester United kursy bukmacherów

Faworytem meczu jest Manchester United. Kurs na zwycięstwo gości wynosi 2.02. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 3.60. Triumf gospodarzy bukmacherzy ocenili na kurs 3.55.

Southampton – Manchester United typy

Na podopiecznych Solskjaera czeka bardzo trudne zadanie. Piłkarze Southampton udowodnili ostatnio, iż mogą rywalizować z najlepszymi jak równy z równym.

Southampton – Manchester United | Typ: Obie drużyny strzelą gola 1.63 @ BETFAN

Southampton – Manchester United | Typ: Obie drużyny strzelą gola i powyżej 2.5 bramki 1.94 @ BETFAN