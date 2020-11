Lechia Gdańsk – Lech Poznań. Typy, kursy (30.11.2020)

Ostatnim spotkaniem w jedenastej kolejce Ekstraklasy będzie starcie Lechii Gdańsk z Lechem Poznań. Obie drużyny dysponują naprawdę bardzo ciekawym potencjałem kadrowym i powinniśmy obejrzeć ciekawe spotkanie jak na warunki naszej ligi. Bukmacherzy spodziewają się wygranej gości, którzy chcą zrehabilitować się za ostatnią porażkę w Belgii. Gospodarze jednak znajdują się wysoko w tabeli i ewentualna wygrana pozwoli im jeszcze bardziej zbliżyć się do czołowych drużyn w Ekstraklasie.

Lechia Gdańsk – Lech Poznań zapowiedź (poniedziałek, 18:00)

Gospodarze dzisiejszego spotkania przed startem jedenastej kolejki Ekstraklasy znajdowali się na czwartej pozycji w ligowej tabeli. Fani Lechii oraz zawodnicy tej drużyny mają prawo być więc zadowoleni ze swoich występów w tym sezonie. Jednakże do końca rundy jesiennej jeszcze daleka droga i gospodarze dzisiejszego starcia potrzebują kolejnych dobrych występów żeby utrzymać się blisko pozycji, które na koniec sezonu będą dawały awans do eliminacji europejskich pucharów. Dzisiejsze zadanie nie jest na pewno dla Lechii najłatwiejsze, bo Lech ma w swojej kadrze wielu fantastycznych graczy, którzy w tym sezonie pokazywali się z dobrej strony na europejskiej arenie. Jedno jest pewne, będziemy mogli zobaczyć ciekawe starcie w Gdańsku.

Goście dzisiejszego spotkania po ostatniej porażce w Belgii mogą już skupić się tylko na rozgrywkach ligowych, bo szanse na wyjście z grupy w Lidze Europy są tak naprawdę zerowe. Na ten moment drużyna z Poznania bardzo kiepsko punktuje w Ekstraklasie i fani Lecha mają nadzieję, że dzisiaj się to zmieni i ich ulubieńcy wyjadą z Gdańska z trzema punktami. Nie będzie to na pewno łatwe zadanie, bo Lechia gra w tym sezonie na naprawdę dobrym poziomie. Mimo wszystko goście mają w swoich szeregach naprawdę bardzo dobrych graczy, którzy są w stanie pokonać dzisiaj Lechię Gdańsk.

Lechia Gdańsk – Lech Poznań kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Lech Poznań. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 2.10. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Lechia Gdańsk – Lech Poznań, to STS ma na to zdarzenie kurs 3.50. Zwycięstwo gospodarzy wyceniane jest po kursie 3.45.

Lechia Gdańsk – Lech Poznań nasze typy

Dzisiejsze spotkanie zapowiada się naprawdę ciekawie. Gospodarze mają bardzo dobry sezon, a goście po ostatniej porażce w Lidze Europy mają już zamiar rzucić wszystkie siły na Ekstraklasę. Na papierze obie ekipy dysponują podobnym potencjałem kadrowym i raczej dzisiaj powinna zadecydować dyspozycja dnia oraz to kto będzie miał więcej szczęścia. Bukmacherzy nie mają większych wątpliwości i spodziewają się wygranej gości. Wydaje mi się, że będzie to jednak bardzo wyrównane spotkanie w którym nie widać zdecydowanego faworyta. Myślę, że może dojść dzisiaj do podziału punktów i do naprawdę otwartego starcia w Gdańsku.

Lechia Gdańsk – Lech Poznań | Typ: remis @3.50 STS

Lechia Gdańsk – Lech Poznań | Typ: obie drużyny strzelą gola @1.52 STS