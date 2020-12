Borussia Moenchengladbach – Inter. Typy, kursy (1.12.2020)

O być albo nie być w Lidze Mistrzów zagra we wtorek Inter. Piłkarze Antonio Conte zmierzą się na wyjeździe z liderem grupy B – Borussią Moenchengladbach.

Borussia Moenchengladbach – Inter zapowiedź (wtorek, 21:00)

Z pewnością żaden kibic Borussii Moenchengladbach nie spodziewał się, że niemiecki zespół tak dobrze będzie radził sobie w Lidze Mistrzów. Wystarczy powiedzieć, że ekipa z Bundesligi w czterech grupowych meczach zdobyła osiem punktów, dwukrotnie pokonując wysoko Szachtar (6:0 i 4:0). Wynik Borussii mógł być jeszcze lepszy, jednakże piłkarze Marco Rose’a dwa razy stracili szanse na zwycięstwo, remisując z Interem (2:2) i Realem (2:2).

We wtorkowy wieczór Borussia Moenchengladbach może zagwarantować sobie awans do 1/8 finału LM. Niemieckiej drużynie wystarczy remis w rywalizacji z Interem. Ekipę z Mediolanu z kolei w żaden sposób nie urządza podział punktów. Podopieczni Antonio Conte przyjadą do Moenchengladbach po zwycięstwo.

Zagraj typy totalnie bez ryzyka. Przegrana = zwrot na konto główne

Zarejestruj się z linku z kodem promocyjnym GRAMGRUBO50 > REJESTRACJA Wpłać swój pierwszy depozyt Zagraj swój pierwszy kupon i w przypadku przegranej otrzymaj zwrot do 50 zł!

W innym przypadku Inter straci szansę na awans do fazy pucharowej jeszcze przed ostatnim grupowym spotkaniem. Klub z Serie A ma zaledwie dwa punkty i traci pięć oczek do Realu Madryt. Jak widać sytuacja mediolańskiego zespołu jest bardzo zła.

Borussia Moenchengladbach – Inter kursy bukmacherów

Faworytem meczu jest Inter. Kurs na zwycięstwo gości wynosi 2.24. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 3.80. Triumf gospodarzy bukmacherzy ocenili na kurs 2.95.

Borussia Moenchengladbach – Inter typy

Trudno wskazać faworyta tego starcia. Inter musi wygrać ten mecz, natomiast remis zagwarantuje Borussii awans do 1/8 finału. Możemy spodziewać się bardzo wyrównanego starcia.

Borussia Moenchengladbach – Inter | Typ: Obie drużyny strzelą gola i powyżej 2.5 bramki 1.62 @ Betclic

Borussia Moenchengladbach – Inter | Typ: Powyżej 1.5 bramki w drugiej połowie 1.68 @ Betclic