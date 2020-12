Basaksehir – RB Lipsk. Typy, kursy (2.12.2020)

Niezwykle ciekawie zapowiada się rywalizacja w grupie H o grę w 1/8 finału LM. Teoretycznie, szanse na awans mają ciągle wszystkie drużyny. Wydaje się jednak, że trzy ekipy powalczą o fazę pucharową. W tym gronie jest RB Lipsk, który w 5. kolejce zmierzy się z Basaksehirem.

Basaksehir – RB Lipsk zapowiedź (środa, 18:55)

Turecki zespół mimo bardzo wymagających rywali w grupie, zdołał nawiązać walkę. Co prawda w ostatnim meczu Basaksehir przegrał 1:4 z Manchesterem United na Old Trafford, jednakże dorobek trzech punktów w czterech potyczkach jest całkiem dobrym wynikiem, jak na możliwości drużyny. Turecki klub nadal ma szansę na awans do 1/8 finału, jednakże trudno wyobrazić sobie, by piłkarze Basaksehiru zrealizowali ten cel. Ekipa Okana Buruka musiałaby bowiem pokonać na własnym obiekcie RB Lipsk.

Podopieczni Juliana Nagelsmanna cały czas celują w awans. W ostatniej kolejce zespół z Bundesligi przegrał 0:1 z PSG na wyjeździe, choć trudno było nie odnieść wrażenia, iż Lipsk nie był w tym spotkaniu gorszą ekipą. Porażka półfinalisty LM pokomplikowała kwestię awansu, lecz nadal niemiecka drużyna ma wszystko w swoich rękach.

RB Lipsk nie może pozwolić sobie na stratę punktów w rywalizacji z Basaksehirem. Piłkarze Nagelsmanna muszą pokonać turecki klub na wyjeździe, by zachować realne szanse na grę w 1/8 finału LM.

Basaksehir – RB Lipsk kursy bukmacherów

Faworytem meczu jest RB Lipsk. Kurs na zwycięstwo gości wynosi 1.41. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 5.00. Triumf Basaksehiru bukmacherzy ocenili na kurs 7.00.

Basaksehir – RB Lipsk typy

Choć Basaksehir udowodnił dwukrotnie, iż na własnym obiekcie jest wymagającym zespołem, to mimo wszystko RB Lipsk powinien sięgnąć po trzy punkty, wygrywając wyraźnie z tureckim klubem.

Basaksehir – RB Lipsk | Typ: RB Lipsk wygra do przerwy i cały mecz 1.98 @ Betclic

Basaksehir – RB Lipsk | Typ: RB Lipsk wygra różnicą minimum dwóch goli 2.05 @ Betclic