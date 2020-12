Caoimhin Kelleher nieoczekiwanym bohaterem Liverpoolu

We wtorek Liverpool zapewnił sobie awans do wyjścia z grupy. Mimo nieskuteczności Sadio Mane i Mohameda Salaha zespół pokonał Ajax 1:0. Głównym bohaterem okazał się jednak ten, który wystąpił wyłącznie z powodu Alissona – Caoimhin Kelleher.

Niewielkie doświadczenie 22-latka w dorosłej piłce

Lista niedostępnych piłkarzy “The Reds” wydłużyła się tuż przed meczem z Ajaxem. Do Trenta Alexandra-Arnolda czy Thiago Alcantary dołączył Alisson, który nabawił się kontuzji, przez co nie mógł wystąpić we wtorkowym spotkaniu. Mogłoby się wydawać, że naturalnym zmiennikiem Brazylijczyka jest Adrian, jednak Jürgen Klopp tym razem zostawił Hiszpana na ławce.

W pierwszym składzie wybiegł natomiast Caoimhin Kelleher. Irlandczyk w tym roku skończy 22 lata, aczkolwiek na razie nie miał zbyt wiele okazji do tego, by pokazać się w dorosłej piłce. Golkiper nigdy bowiem nie trafiał na wypożyczenia, a w dorosłym zespole “The Reds” wystąpił wcześniej tylko trzy razy. W dodatku nie grał nigdy wcześniej w Lidze Mistrzów, więc wtorkowy mecz był dla niego debiutem w rozgrywkach.

Irlandczyk zapewnił awans Liverpoolowi

Jak się okazało, Caoimhin Kelleher wykorzystał szansę od Jürgena Kloppa. Irlandczyk w meczu z Ajaxem zaliczył kilka dobrych interwencji. Na szczególną uwagę zasłużyło zachowanie golkipera przy strzałach Noussaira Mazraouiego w 32. minucie oraz Klaasa-Jana Huntelaara w 88.

Irlandczyk może nie zawsze był skuteczny we wznowieniu gry, a jego podania niekoniecznie trafiały do kolegów z zespołu. Interwencje Kellehera okazały się jednak dla “The Reds” wybawieniem, dzięki czemu można nazwać go bohaterem meczu. 22-latek przyczynił się wyraźnie do zachowania czystego konta przez zespół oraz zapewnienia awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Liverpool – Ajax 1:0

Jones 58’